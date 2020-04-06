نائبة بالنصر: اجتماع منزل هادي العامري افتقد الاجماع الشيعي

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر امس الاثنين، أن الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري امس ضم ثلاث قوى سياسية من البيت الشيعي ولم يجمع اطراف البيت, مبينة ان النصر وسائرون وبعض القوى داخل الفتح لم يحضروا الاجتماع وذلك لممانعتهم ترشيح مصطفى الكاظمي بديلا لعدنان الزرفي.

وقالت شاكر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الاجتماع الذي ضم نوري المالكي والسيد عمار الحكيم بمنزل هادي العامري لايمثل كامل البيت السياسي الشيعي وما نجم عنه من الاتفاق على بديل للزرفي لايعني بالضرورة ان قرارهم حاسم”.

واضافت ان “الاطراف السياسية الشيعية التي اعتذرت عن حضور الاجتماع ومنها سائرون والنصر وبعض القوى داخل الفتح بسبب ممانعتهم على ترشيح مصطفى الكاظمي كبديل للزرفي”.

وكان النائب عضو مجلس النواب عامر الفايز أكد في تصريح سابق، ان الكتل السنية والكردية لن تعترض على اي مرشح يحظى بالاغلبية الشيعية، لافتا الى ان التخوف الشيعي من تكليف الزرفي بسبب تفرد رئيس الجمهورية بقرار تكليفه.