عضو في النزاهة النيابية يتهم وزير المالية بهدر المال العام ويرفع دعوى ضده

بغداد- الصباح الجديد :

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي امس الاثنين، وزير المالية فؤاد حسين باهدار المال العام، مشيرا إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وقال الكلابي في تصريح متلفز، إن “ عادل عبد المهدي تستر على فساد وزير المالية وان الاخير اهدر المال العام من خلال مدرائه ووكلائه ، وان نصف عائدات العراق النفطية تذهب شهريا الى اقليم كردستان ، في حين يرفض الوزير للاسف تحويل مبالغ الجنوب والوسط بحجج واهية وبحجج مستمرة”.

وأضاف أن “إقليم كردستان تسبب بإهدار 128 مليار دولار منذ 2014 فقط من نفط كركوك”، لافتا إلى أن “كردستان لم تحول دينارا واحدا الى خزينة الدولة”.

وبين الكلابي، ان “الوزير فؤاد حسين استغل منصبه في إهدار المال العام”، مشيرا إلى أن “مهمة فؤاد حسين تنحصر في تحويل الأموال الى الاقليم شهريا والبالغة اكثر من 400 مليار دينار شهريا دون وجه حقيقي وقانوني رسمي وبالتالي رفعنا دعوى قضائية ضده بسبب تصرفاته غير الدستورية’الدستورية”.