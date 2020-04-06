في رد غير مباشر على الزرفي.. المالية: رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت وزارة المالية امس الاثنين، تأمينها لرواتب جميع الموظفين والمتقاعدين لشهر ايار المقبل والاشهر التي تليه، مشيرة الى ان هناك مصاريف أخرى يمكن الضغط عليها لتوفير سيولة مالية كافية.

وقال مدير اعلام الوزارة طه الهاشمي في تصريح رسمي إن “هناك قلق من قبل الموظفين والمتقاعدين بشأن رواتبهم وهذا غير مبرر”.

وأضاف الهاشمي، أن “وزارة المالية تؤمن مرتبات الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل خلال شهر ايار والاشهر التي تليه”، لافتا إلى أن “رواتب الموظفين في امان حتى لو انخفضت أسعار النفط دون الثلاثين دولارا”.

وكان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي حذر في وقت سابق، من أن الحكومة قد لا تتمكن من تأمين كل الرواتب، مشيرا إلى أن العراق يمر حاليا بكارثة.