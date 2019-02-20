عدنان القريشي

كتاب (السخرية السياسية عند الشاعرين احمد مطر واحمد فؤاد نجم )تأليف الدكتور فالح القريشي / عرض عدنان راشد القريشي تبدأ مقدمة الكتاب بعنوان السخرية بين الوعي والنباهه والضحك حيث تحتل السخرية مكانة متقدمة في الوعي والنباهه ذلك أنها تمثل خلاصة الشئ المستهدف للحديث عنه أو إعطاء الرائ فالساخر انسان نبيه يمزج العقل بالعاطفة وتؤكد المقدمة على أننا بحاجة الضحك لسببين أولهما لأننا بكينا كثيرآ وحزنا كثيرآ فالحزن والبكاء سمة من سمات العراقيين وثانيا نريد الضحك على من صنع هذا الحزن ويشير عنوان الكتاب السخرية السياسية وهدفه تفكيك وتعرية شخصية سياسية أو دكتاتور منحرف أو جماعة أو تنظيم فاشي إرهابي مثل تنظيم القاعدة وداعش ويمكن محاربة التطرف برسوم الكاريكاتير أو عن طريق الشعر الفصيح والعامي كذلك مع الرواية والقصة أو المسرحية والبرامج والمسلسلات فالسخرية سلاح البسطاء والفقراء ضد الحياة والأفراد والذي حولوا الحياة إلى جحيم ويعرج الفصل على النكتة والسخرية السياسية وتناول الكتاب شاعرين هما احمد مطر سيرة شاعر ساخر الذي أوجد نوعآ جديدا من الشعر تحت عنوان (لافتات )التي بلغت عنده ثمانية دواوين ويعرف أيضآ عن السيرة الذاتية للشاعر مطر الذي ولد في محافظة البصرة عام 1950 في مدينة التنومة وكيف نبغ في الشعر وهو في الصف السادس الابتدائي أصدر ديوانه الأول لافتات وقد لفت الأنظار إليه كونه اول من أدخل اللافتات في الشعر العربي وهي قصائد تشبه الإعلانات والبيانات يتميز شعره بقوة المفردة فهو شاعر موهوب يتلاعب بالألفاظ كيفما شاء فهو قريب من السياب ونزار وبلند الحيدري قال عنه الناقد عبد الحفيظ أن شخصية الشاعر أحمد مطر تبدو غامضة ومجهولة للكثيرين من قراءة اشعاره حتى يعتقدون أن اسمه مستعار على أنه صاحب مدرسة شعرية هي مدرسة (اللافتات ) قال عنه الناقد رجاء النفاشي أن شعر احمد مطر عنصر يجمع بين السخرية التي تشبه ما يسميه الكوميديا والاندهاش ومفاجئة القارئ ويقول عنه الناقد رؤوف شحوري ويصفه بالشاعر الانتحاري هذا الذي لايقف في طابور ولا يضيع في الزحام لايشبه الآخرين شاعر يخوض وحيدآ حربآ ضد كل قوى القهر بأسم كل المقهورين دون أن يعقد صلحآ —ويتناول الكتاب الشاعر الكبير المصري أحمد فؤاد نجم الذي ولد في عام 1929 في عزبة نجم ويعد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة وكتاب الأغنية السياسية لحن قصائده الشيخ إمام بدأ كتابة الشعر في الخمسينيات من القرن الماضي وقد سجن تسع مرات وكتب أغلب قصائده ودواوينه في السجن صدر ديوانه الأول (صور من الحياة والسجن ) كتاب يستحق المتابعة والقراءة وقد بذل المؤلف جهدا كبيرا لإنجاز هذا الكتاب الجميل المتكامل والمحبوك لغويآ والدكتور فالح القريشي حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم التربوية والنفسية وله عدة كتب ومؤلفات منها كتاب حقوق الإنسان في المناهج التعليمية –المقاومة الثقافية في في العراق —وكتاب عن الحشد الشعبي —وكتاب المجالس الثقافية –والمقاهي الأدبية في بغداد —وكتاب رؤية إسلامية للعنف والتسامح —وكتب أخرى قيد الطبع.