  • الخميس , 22 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • شؤون الاقاليم تتفقد منشآتها استعدادا لعودة النشاط الرياضي

شؤون الاقاليم تتفقد منشآتها استعدادا لعودة النشاط الرياضي

رياضة
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إعلام الاقاليم والمحافظات:

 تنفيذا لتوجيهات المدير العام لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي، في متابعة استعدادات ملاعب ومنشآت الدائرة الريلضية في بغداد لعودة النشاط ابرياضي العام في العراق ، وتهيئة كل المستلزمات الضرورية لهذا الغرض ، تفقد معاون المدير العام للدائرة للشؤون الفنية د  ميثم حسين امين ملعب الشعب الدولي يرافقه فريق عمل هندسي من الدائرة ، واجرى  د. امين جولة ميدانية لاروقة الملعب صحبه فيها مدير الملعب د. علاء احمد ، وتم خلال الجولة الاطلاع على ألاستعدادات الجلرية لاستقبال مباريات الدوري الممتاز .

في سياق متصل عقد معاون المدير العام للدائرة للشؤون الادارية  منير قدوري جاسم ، اجتماعا بملاكات ( بيت الشباب  في الرصافة) ،  وجرت في الاجتماع مناقشة واقع عمل بيت الشباب  والتدابير اللازمة لغرض تهيئته بصورة ملائمة لغرض إسكان الوفود الرياضية  المشاركة في البطولات المقبلة ،  واكد قدوري  ان شعبة الخدمات وبالتعاون مع  ملاكات بيت الشباب في الرصافة ستقوم بحملة كبيرة لإزالة الأنقاض المحيطة بالمبنى ، استعدادا لتضييف الفرق الرياضية والوفود الشبابية المشاركة في الاستحقاقات الرياضية والشبابية المقبلة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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