تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2016-2017

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة النفط حرصها على تعيين جميع خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2016-2017 ، وتوزيعهم على الشركات النفطية وفق الاختصاصات والاحتياجات اللازمة بهذا الشأن.

واشارت الوزارة انها تعد خريجي المعاهد النفطية القاعدة الاساسية المهمة التي ترفد القطاع النفطي بالعناصر الفنية الوسطية الكفوءة ولا يمكن الاستغناء عنهم في المساهمة بتطوير الصناعة النفطية الوطنية.

واوضحت الوزارة انها ملتزمة بتعهداتها السابقة على توفير فرص التعيين لخريجي المعاهد الفنية رغم الظروف والتحديات الاقتصادية وتقليص الدرجات الوظيفية التي تمنح للوزارة من قبل الجهات المعنية.

وأكدت ان هذا الموضوع يحضى باهتمام السيد الوزير جبار علي اللعيبي، الذي أوعز في وقت سابق الى اللجنة الوزارية بتوفير الدرجات الوظيفية وإعداد قوائم بالمشمولين بهدف الإسراع بتعيينهم وتوزيعهم على الشركات النفطية بحسب الحاجة والاختصاص.

بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 والتعليمات الخاصة بها.

ويبلغ عدد المشمولين بالتعيين 1400 خريج سيجري تعيينهم وفق القرار رقم 1 لسنة 2016.

وشددت الوزارة على التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة بهذا الشأن.