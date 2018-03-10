صرف الرواتب الاسمية لموظفي المناطق المحررة لا يلغي بقية الراتب

تأجيل تسديد قروض الفلاحين ثلاث سنوات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، ان صرف الرواتب الاسميـة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2018 لا يلغي بقيـة الراتب لموظفي المحافطات المحررة والمناطق المتضررة، فيما اعلنت تأجيل تسديد قروض الفلاحين في هذه المناطق لمدة 3 سنوات من دون فوائد.

وقال رئيس اللجنة محمد تميم في تصريح صحفي انه ” تم الاتفاق مع رئيس الوزراء في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 التي صوت عليها مجلس النواب، على صرف الرواتب الاسمية المدخرة لموظفي المناطق المحررة والمتضررة”.

واوضح ، ان “صرف الرواتب الاسمية لا يلغي بقية الراتب، كونها رواتب مسجلة كقيود وبالتالي سيحتفظ الموظفون بجميع رواتبهم، على ان تصرف هذا العام الاسمية فقط وفي العام المقبل سيصرف المبلغ المتبقي”.

واشار تميم الى ان ” اهم الملاحظات التي تمت معالجتها بالاتفاق مع رئيس الوزراء وممثلي المحافظات المحررة، تأجيل تسديد قروض الفلاحين في هذه المناطق لمدة 3 سنوات دون فوائد، وكذلك منح قروض دون فوائد لمدة 10 سنوات.

لكل الذين تعرضت منازلهم ودورهم السكنية الى الهدم او الضرر “.

وبين انه ” تمت اعادة الدرجات الوظيفية التي حذفت في الاعوام 2014-2015-2016 الى المحافظات التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية اسوة بالمحافظات الاخرى”.