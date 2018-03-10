مفوضية الإنتخابات تعلن عن إجراءات تسجيل الناخبين المقيمين بالخارج

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءات خاصة بالناخبين المقيمين خارج العراق، فيما أصدرت تعليماتها الجديدة لتسجيلهم في استمارات الكترونية على موقع مخصص لهذا الغرض.

ودعت المفوضية العراقيين ممن يحق لهم التصويت كافة، الى الاسراع بالتسجيل والاستفادة من الفرصة للمشاركة في الانتخابات العامة في ايار المقبل لاختيار العناصر الوطنية المخلصة والكفوءة للبرلمان العراقي القادم.

واوضحت ان الفترة التي حددتها المفوضية لتسجيل الناخبين في الخارج قد مددت وان تعبئة الاستمارة باتت اكثر سهولة، اذ تقرر الاكتفاء بوثيقة عراقية واحدة ((بطاقة الاحوال المدنية او شهادة الجنسية العراقية او دفتر النفوس 57 اضافة الى الجواز السفر)).

وتضمنت الاستمارة الالكترونية كل الحقول التي تسهل على الناخب اختيار من يريد إضافة الى حقل خاص باختيار الوثيقة التي سيعتمدها لاثبات عائديته الوطنية.

وبمجرد الكبس على صفحة انتخابات عراقيي الخارج على الموقع الالكتروني للمفوضية، ستنفتح الاستمارة للناخب.