مديرية رياضة بغداد الكرخ تحتفي بيوم الشباب العالمي

بغداد ـ طه الجنابي :

اقامت مديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ احتفالية كبرى بمناسبة يوم الشباب العالمي ( تحت شعار شبابنا أملنا في التغيير ) على قاعة مسرح منتدى الفاروق بحضور مدير المديرية هيثم عباس الخفاجي وعدد من مديريّ المنتديات وابطال الجيش الابيض ومنظمات المجتمع المدني والحشد الشعبي وعدد كبيرمن الشباب الناشطين .

واكد الخفاجي اننا نحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 آب للاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع فهم قادة وشركاء أساسيين في الجهود الرامية للتوصل إلى حلول للقضايا التي تواجه شباب في يومنا هذا. ويجب إشراكهم إشراكاً كاملاً في التنمية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم في حين عبر عدد من الشباب المشاركين عن دور الشباب قائلين: من حقنا نحن شباب العراق ان نفتخر بما قدمه الشباب العراقي من مواقف ومساهمات عبرت عن العقلية النيرة للشباب. العراقي ، فقد ساهم الشباب مساهمة حيوية في ثورة تشرين للقضاء. على الفساد ورموز الفساد وإعادة المجتمع العراقي الى وضعه الطبيعي ومساهمة الجميع في بناء وإعمار البلد ، كما نذكر بطولات الشباب في مختلف المؤسسات الحكومية ودورهم في القضاء على الإرهاب في عموم مناطق العراق فكانت دمائهم الزكية سببا في تماسك العراق ووحدته .

كما ساهم الشباب العراقي واستنفر كل طاقاته في التوعية من وباء كورونا اللعين من خلال مساهمتهم في مساعدة الجهات الطبية في توفير المستلزمات ونشر الوعي الصحي وتوزيع المساعدات على ابناء المجتمع . هذا وتضمن قطع كعكة الاحتفال وإلقاء عدد من القصائد الشعرية لشعراء شباب واستعراض رياضي وفني لعدد من المنتديات منها الحرية والشهيد العذاري وقاعة السيدية والفاروق والدورة وابي غريب ومنتدى العامرية ، كما اقيمت على هامش الاحتفال معارض فنية للرسوم وفن الكولاج و الاعمال اليدوية وفي الختام وزعت الشهادات التقديرية والهدايا والدروع على الشباب المتميزين والمنظمات.