زهراء عماد .. فريق الزوراء النسوي سيكون جديراً بالألقاب

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت لاعبة كرة القدم، زهراء عماد، انها سعيدة بالانضمام إلى صفوف فريق نادي الزوراء لكرة الخماسي، واوضحت إن إدارة نادي الزوراء عازمة على دعم الفريق النسوي وتحضيره بالصورة الايجابية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

واضافت: بعد طلب إدارة نادي الزوراء تشكيل الفريق النسوي، ارى ان الفريق سيكون منافسا على الألقاب والكؤوس الخاصة بالبطولات التي ينظمها اتحاد الكرة لفئة النساء، حيث لدينا انسجام كبير بين اللاعبات والملاك التدريبي المؤلف من سامر سعد وثائر كاظم ومدرب حراس المرمى ناجي عبد. واشارت، ان نادي الزوراء الجماهيري سيكون جديرا بالوقوف على منصات التتويج بفضل وجود تشكيلة منسجمة من اللاعبات سبق ان قدمن الافضل في صفوف فريق نادي بلادي الذي كان نقطة انطلاقة نحو التفوق في كرة القدم النسوية في العراق.

وناشدت زهراء عماد، الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، وهي في طور مناقشة متواصلة لتحديد الموعد الرسمي لبدء الدوري الممتاز، ان تراعي وعن طريق اللجنة النسوية مسألة اقامة البطولات والمهرجانات الخاصة بالكرة النسوية لتعزيز دور اللاعبات بعد فترة سبات بسبب جائجة كورونا، وكذلك مراعاة الشروط الوقائية، لان البقاء من دون بطولات او منافسة يسهم في تراجع الاداء الفني للفرق النسوية.