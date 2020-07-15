العراق ومصر يبحثان اعتماد الطرق العلمية في القطاع الزراعي

استنباط أصناف وسلالات جيدة من الحنطة ( الخبازية )

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث مستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي مع المستشار الاقتصادي لسفارة جمهورية مصر العربية ماجد سابق لبحث آليات تنفيذ الطرق العلمية وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والاطلاع على التجربة الزراعية في العراق بعد تحقيق الارتفاع بنسب الانتاج الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني.

وأكد مستشار الوزارة أن ارتفاع نسب الإنتاج جاءت بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة لاسناد الفلاحين وتقديم الدعم المطلوب لهم وإرشادهم إلى اتباع أسس تحددها الوزارة والأخذ بنظر الاعتبار نوعية الترب وأسلوب السقي والمساحات المزروعة وذلك لتنوع المناخ والترب في شمال وغرب البلاد عنه في الوسط والجنوب.

ولفت المستشار القيسي الى وجود خطط مستقبلية لاستثمار مليون دونم بزراعة محاصيل الحبوب و إقامة مشاريع بستنية مثل زراعة النباتات المقاومة للظروف البيئية كالزيتون والفستق الحلبي ، موضحا أن هدف الوزارة زيادة وحماية المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وامتصاص البطالة وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة من خلال الأخذ بيد الفلاحين والمزارعين ومنحهم الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية.

واشار إلى ان منع الاستيراد جاء لإتاحة الفرصة للمنتج المحلي والعمل على فرض قيود أو ضرائب على المنتج المستورد وتسعى الوزارة إلى تشجيع الصناعات التحويلية والاستفادة من الفائض من المنتجات الزراعية في أوقات ذروة الإنتاج ، مبينا أن الوزارة ماضية بتطوير المشاريع الزراعية ومنها بساتين النخيل وإحداث تحولات إيجابية في مجال التسويق الزراعي فضلا عن استمرار دعم قطاع الثروة الحيوانية والحملات البيطرية.

من جانبه أثنى المستشار الاقتصاد المصري على التطور الزراعي والمشاريع الطموحة في العراق وسعيه الدائم لتوفير المنتجات الزراعية في الأسواق ، كما طلب موافقة مبدئية لقيام وفد زراعي مصري عالي المستوى لزيارة البلاد لتبادل وجهات النظر بين البلدين الشقيقين، حيث أعرب القيسي عن عدم ممناعة الوزارة وترحيبه بالضيوف الأشقاء.

من جهة اخرى أكد مستشار الوزارة أن خطط الوزارة المتمثلة بجهود دائرة البحوث الزراعية واستنباط سلالات واصناف من الحنطة بمواصفات فنية جيدة ( خبازية) بعد الجهود المبذولة والتي وفرت مبالغ كبيرة لخزينة الدولة ودعم البطاقة التموينية بمادة الطحين حيث كان يتم خلط هذه المادة بالطحين المستورد.

ولفت القيسي الى تسويق (4) ملايين و500 الف طن إلى وزارة التجارة من الحنطة المحلية ، وان عمليات الاستلام مستمرة من قبلهم والمتوقع الوصول إلى (5) ملايين طن الا ان هذا الرقم لا يعني الإنتاج النهائي، لكون بعض الحنطة المنتجة قد تكون غير مطابقة للمواصفات الفنية وقسم آخر يباع في الأسواق المحلية لذا فإن إجمالي الحنطة يزيد عن الكميات المعلنة عموما.

كما أثنى القيسي على جهود الفلاحين والمزارعين وجميع الجهات الساندة والكوادر المتخصصة بالوزارة بعد ارتفاع نسب الإنتاج وتنفيذ الخطط الزراعية الموضوعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الشريك الدائم لوزارة الزراعة.

الى ذلك علنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة وقاية المزروعات الانتهاء من تنفيذ حملات المكافحة المجانية لحشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل في عدد من المحافظات للموسم الحالي 2020 بإشراف مباشر من قبل وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي وبمتابعة من الوكيل الاداري الدكتور مهدي سهر الجبوري.

حيث شملت حملات المكافحة لحشرة الدوباس مساحات واسعة من بساتين النخيل في محافظات (بغداد، بابل، واسط، ديالى، كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف) وباستعمال مبيدات ذات كفاءة عالية ومن مناشئ عالمية رصينة ومسجلة ومعتمدة لدى وزاره الزراعة ، فضلا عن اجهزة الرش الحديث والمتطورة وبمشاركة طيران الجيش، وبإشراف مدير عام دائرة وقاية المزروعات والمتابعة المستمرة من قبل قسم الطيران الزراعي والملاكات الفنية المختصة لدائرة الوقاية وكوادر مديريات الزراعة.

وقد أظهرت نتائج حملة المكافحة بعد اجراء الفحص واخذ القراءات ان نسبة القتل للحشرة كانت جيدة جدا وبنجاح كبير، يذكر ان وزارة الزراعة تقوم بحملات المكافحة للحشرات والآفات الزراعية التي تصيب النخيل بصورة سنوية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتوفير الأمن الغذائي للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني للبلد.