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مجلة الاقتصاد التجاري العالمية: العراق رابع منتج للنفط في العالم

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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الصباح الجديد – وكالات

أفادت مجلة “TRADING ECONOMICS” العالمية التي تعنى بالمؤشرات الاقتصادية والمالية، بأن العراق هو رابع منتج للنفط بالعالم.

وأظهرت المجلة ضمن تقرير لها الدول العشرة الأولى بأعلى معدل إنتاج للنفط خلال عام 2019، والذي أظهر بأن العراق جاء بالمرتبة الرابعة بواقع معدل إنتاج أربعة ملايين و580 ألف برميل يومياً.

وأضافت أن أمريكا جاءت بالمرتبة الأولى بمعدل إنتاج بلغ 12 مليوناً و230 ألف برميل يومياً، تلتها روسيا بمعدل انتاج 10 ملايين و840 ألف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل انتاج 9.81 الاف برميل يومياً.

وأشارت إلى ان كندا جاءت بالمرتبة الخامسة بمعدل انتاج بلغ أربعة ملايين و350 ألف برميل يومياً، ومن ثم جاءت الصين بالمرتبة السادسة بمعدل إنتاج ثلاثة ملايين و820 ألف برميل يوميا، مبينة ان الإمارات جاءت بالمرتبة السابعة بمعدل انتاج بلغ ثلاثة ملايين و60 الف برميل يوميا.

وبين التقرير ان البرازيل جاءت بالمرتبة الثامنة بمعدل انتاج بلغ مليونين و790 ألف برميل يومياً، يليها الكويت بمعدل انتاج بلغ مليونين و680 الف برميل يوميا، واخيرا في المرتبة العاشرة جاءت ايران وبمعدل انتاج بلغ مليونين و360 الف برميل يومياً.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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