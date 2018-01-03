  • الأربعاء , 3 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ارتفاع حجم الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط، جبار اللعيبي، امس الاربعاء، ارتفاع معدلات التصدير اليومية من المؤانئ الجنوبية الى 3 مليون و535 الف برميل باليوم خلال شهر كانون الاول 2017 الماضي، وهي معدلات تصديرية “غير مسبوقة”.
وقال اللعيبي في برقية أرسلها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي وتضمنها بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “هذا الإنجاز الوطني غير المسبوق الذي تحقق في ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية صعبة كان ثمرة للجهود الكبيرة للعاملين في القطاع النفطي وإصرارهم على زيادة معدلات الصادرات اليومية بإضافة كميات اخرى من الموانئ الجنوبية تعويضا عن توقف التصدير من الحقول الشمالية”.
واضاف ان “الوزارة كانت قد اتخذت في وقت سابق من العام الماضي قرارا بزيادة كميات ضخ النفط الخام من الموانئ الجنوبية بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات المالية وذلك لرفد الموازنة الاتحادية تعويضا عن توقف الصادرات عبر المنفذ الشمالي”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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