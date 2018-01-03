ارتفاع حجم الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير النفط، جبار اللعيبي، امس الاربعاء، ارتفاع معدلات التصدير اليومية من المؤانئ الجنوبية الى 3 مليون و535 الف برميل باليوم خلال شهر كانون الاول 2017 الماضي، وهي معدلات تصديرية “غير مسبوقة”.

وقال اللعيبي في برقية أرسلها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي وتضمنها بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “هذا الإنجاز الوطني غير المسبوق الذي تحقق في ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية صعبة كان ثمرة للجهود الكبيرة للعاملين في القطاع النفطي وإصرارهم على زيادة معدلات الصادرات اليومية بإضافة كميات اخرى من الموانئ الجنوبية تعويضا عن توقف التصدير من الحقول الشمالية”.

واضاف ان “الوزارة كانت قد اتخذت في وقت سابق من العام الماضي قرارا بزيادة كميات ضخ النفط الخام من الموانئ الجنوبية بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات المالية وذلك لرفد الموازنة الاتحادية تعويضا عن توقف الصادرات عبر المنفذ الشمالي”.