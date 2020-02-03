عجلة بركست الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 3rd, 2020 التعليقات على عجلة بركست مغلقة 92 views الأمل بالعمل ! الاتحاد الاوروبي وبريطانيا يرسمان الخطوط الحمر لعلاقتهما المستقبلية ما بعد بريكست نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة التحالف الدولي ملتزم بالعمل مع حكومة العراق وشعبها لبناء دولة آمنة مستقرة ومزدهرة فبراير 3rd, 2020 الحصيلة الأخيرة لضحايا التظاهرات 536 شهيدا و 23545 مصابا وجريحا فبراير 3rd, 2020 محتجون يعتزمون تشكيل كيان سياسي يمثلهم ويقود التظاهرات فبراير 3rd, 2020 علاوي سيواجه مهمة صعبة في اختيار الكابينة الوزارية ومن قدَّمه سيضغط لتحقيق المكاسب فبراير 3rd, 2020 رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل بما فيهم وزارتي التربية والصحة فبراير 3rd, 2020 الذين سيخسرون الفساد والسرقات يشيعون البلبلة وتفريق كلمة المتظاهرين فبراير 3rd, 2020 الحكمة مستمرة في المعارضة: ننتظر برنامج علاوي لنحدد موقفنا منه فبراير 3rd, 2020 مئات الأشخاص يتعافون من فايروس كورونا وكفاح من أجل توفير العلاج فبراير 3rd, 2020 نائب يطالب بقطعات عسكرية تمنع تمدد عصابات الإرهاب في مناطق شمال ديالى فبراير 3rd, 2020 التعليقات مغلقة