المصرف العراقي للتجارة يرفع زيادة رأسماله إلى 3 مليارات دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) عن زيادة جديدة لرأس ماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.

فقد قام المصرف العراقي للتجارة بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار أمريكي(2.7 تريليون دينار عراقي) إلــــى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج أعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية إرنست أند يونغ (E&Y) واستناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.

علماً بأن المصرف العراقي للتجارة كان قد حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 حيث بلغت 708 مليون دولار أمريكي(837 مليار دينار عراقي) بــزيــادة بـنـسـبـة 12% عن السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68% عن السنة السابقة.

كما حقق الـمـصـرف نـمـواً إجمالياً في أصـولـه بلغ 29 مليار دولار (34 تريليون دينار عراقي) بزيادة بنسبة 27% عن السنة السابقة.

وبهذه المناسبة صرح «فيصل الهيمص» رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة: «إن زيادة رأس المال التي أعلنا عنها اليوم هي خطوة مهمة لتقوية القاعدة المالية للمصرف من شأنها تعزيز قدرتنا على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة وزيادة إيراداتنا وأرباحنا».

وتعد هذه الزيادة في رأس مال المصرف، الأكبر في تاريخه منذ تأسيسه في العام 2003.

هذا وقد أضاف فيصل الهيمص: « لقد حققنا العديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة ومع ذلك فأن الطريق أمامنا طويل، لأن هدفنا الأسمى هو تحسين حال المجتمع العراقي والنهوض به، والذي يشكل بلا شك صميم مسؤوليتنا الاجتماعية التي نعمل من أجلها باستمرار».

وفي السياق نفسه قام المصرف العراقي للتجارة بتحويل 20% من أرباحه للسنة 2019 وبما يعادل 111 مليون دولار (131 مليار دينارعراقي) إلى الخزينة العامة للدولة استناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.

ومن الجدير بالذكر بأن المصرف العراقي للتجارة افتتح أول فرع له خارج العراق في السنة السابقة 2019 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعتزم أيضاً ترقية مكتبه التمثيلي في دولة الامارات العربية المتحدة/ سوق أبوظبي العالمي لتمكينه من القيام بالاستشارات وإدارة الاستثمارات.