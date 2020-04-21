  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المركزي : 144.4 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الثلاثاء

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد ليوم امس الثلاثاء مقارنة بالمزاد السابق.
ووفقا لبيانات المركزي العراقي، بلغت مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الثلاثاء 144.42 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد اول أمس الاثنين والبالغة 146.73 مليون دولار.
وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفاً.
وبلغ إجمالي البيع الكلي 144.42 مليون دولار لتعزيز أرصدة المصارف بالخارج.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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