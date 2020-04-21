المركزي : 144.4 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الثلاثاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد ليوم امس الثلاثاء مقارنة بالمزاد السابق.

ووفقا لبيانات المركزي العراقي، بلغت مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الثلاثاء 144.42 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد اول أمس الاثنين والبالغة 146.73 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفاً.

وبلغ إجمالي البيع الكلي 144.42 مليون دولار لتعزيز أرصدة المصارف بالخارج.