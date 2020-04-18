  • السبت , 18 أبريل 2020
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طاه مشهور يقدم أطباقه الفاخرة لعشرات المشردين بسبب كورونا

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الصباح الجديد-وكالات:

في إطار مبادرة اطلقها طهاة من جميع أنحاء أوروبا، اقدم طاه على اطعام المشردين مرة في كل اسبوع بأحد أقدم وأكثر المطاعم الفاخرة في بلجيكا، والذي أغلق بسبب فيروس كورونا.

وبدأ الطاهي ليونيل ريجوليه الذي يعمل في مطعم كوم شي سوا، الذي تصل تكلفة الطبق فيه إلى 265 يورو (287 دولارا)، الطهي وتقديم الأطباق لمئة مشرد، منذ دخلت بلجيكا في حالة الإغلاق العام، يوم 18 مارس اذار الماضي.

وبرغم إغلاق مطبخ مطعم كوم شي سوا، فإن ريجوليه الحاصل على نجمتي ميشلين يصنع طبق المعكرونة بصلصة اللحم المفروم بالروح نفسها التي يطهو بها عادة باستعمال مكونات فاخرة مثل السلطعون والكمأة.

وقال ليونيل: “إذا استطعت أن أنشر بهجة مهنتي بين المشردين، فسأقوم بذلك بكل سرور”.

وتواصلت منظمة تدير مطابخ إعداد الحساء مع ريجوليه الذي اعرب عن سعادته للمساعدة، بعدما أدرك أن الإغلاق العام حرم المشردين من فرصة تناول الطعام مرة يوميا في متاجر الشطائر ومحال البقالة.

وأبدت زوجته لورنس وينان التي تدير المطعم دعما مماثلا، حيث قالت: “شعرت أن بوسعي أيضا أن أقوم بشيء. نفكر جميعا في العاملين بالمستشفيات والمرضى، لكن هناك أيضا من ينامون في الشوارع”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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