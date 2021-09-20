ايران تهدد بتوسيع عملياتها العسكرية لضرب المعارضين لها في الإقليم

وجه رئيس اركانها تحذيراً شديداً الى السلطات

السليمانية ـ عباس اركوازي:

وجهت ايران تهديداً شديد اللهجة بشأن ما اسمته الجماعات الارهابية التي تتخذ من اقليم كردستان منطلقاً لشن هجمات مسلحة على الشريط الحدودي بين العراق وايران.

وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري امس الاحد،”يجب ألا يسمح العراق واقليم شمال العراق لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات المسلحة المعادية للثورة، بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة”.

وتتخذ عدة احزب وقوى سياسية كردية معارضة لايران من اقليم كردستان ملاذا لها، وهي تشن منذ عشرات السنين، عمليات عسكرية تستهدف خلالها القوات الايرانية على الشريط الحدودي.

واضاف، اللواء باقري ان هذه الجماعات قامت بنشر الفوضى والقلق في بعض المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية، لذلك، لن نتسامح مع مثل هذه الاعمال الخبيثة.

ونوه اللواء باقري الى ان القوات المسلحة الإيرانية ستستمر في العمليات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين في اشارة الى القصف الذي نفذته طائرات بدون طيار ايرانية على مقار وثكنات لاحزاب كردية معارضة في مناطق جبلية نائية بمحافظة السليمانية، قائلا، “حق قانوني ومنطقي للشعب الإيراني بأن يتمتع بحدود آمنة وهادئة”.

وتابع اللواء باقري، ان الجماعات الارهابية المعادية لايران تنشط في اقليم كردستان العراق، بسبب غض النظر من قبل سلطات الاقليم، وضعف الحكومة العراقية المركزية بسبب الوجود العسكري الامريكي.