اتحاد اللعبة ينشد التطوير ومهمتي المساهمة في تأهيل اللاعبات الجدد

فلاح الناصر

هناك ملاكات تدريبية تحرص على. اتمام واجباتها بالنحو الأمثل بفضل الخبرات التي اكتسبتها في مراحل اللعب قبل الانتقال إلى التدريب ومدربة الجمباز في الاتحاد العراقي للعبة، ايناس علي البطلة السابقة لمنتخبنا الوطني، تؤدي دورا مهما في إعداد جيل واعد من اللاعبات وتقوم بمهمة تدريبهن وايلاءهن الاهتمام مستندة على دعم اتحاد الجمباز المركزي للملاكات التدريبية، إلى جانب الحضور الميداني لاهالي اللاعبات والثقة الكبيرة التي نالتها بفضل جدارتها في التعامل التربوي والفني بالمقدار ذاته مع اللاعبات الواعدات وتأهيلهن ليكونن بطلات في اللعبة بالمشاركات المقبلة، كما تشرف حاليا على تدريب لاعبة المنتخب الوطني شهد خالد سكران.

محطات اللعب والتدريب

والمدربة ايناس مسيرة طويلة في رياضة الجمباز ابتدأت عام ١٩٨٩ استمرّت لاعبة للأندية والمنتخب لوطني حتى العام ٢٠٠٢، بعد العام ٢٠٠٣ اعتمدت مدربة مساعدة في المنتخب الوطني للكابتن عامر سكران قبل ان تبعد بقرار من الاتحاد السابق، ابتعدت لنحو٩ سنوات، ليبادر اتحاد الجمباز الحالي الذي انتخب يوم 11 تشرين الثاني 2022 برئاسة وليد الساعدي لضمها إلى تشكيلات مدربيه وأناط بها مهمة الإشراف على إعداد لاعبات جدد.. كما عملت ايناس علي في محطات سابقة بتدريب أندية النهضة والجيش والجوية والكرخ فكانت حريصة في جميع محطاتها التدريبية في هذه الأندية، ومؤخرا حصلت على عرض جديد للعمل في تدريب فريق الدفاع الجوي للبنات بفضل ما تقدمه من عطاء ثر طيلة رحلتها في التدريب بين المنتخبات في اتحاد الجمباز اوالأندية.

دعم اتحاد الجمباز

عن مهمتها حاليا تقول إيناس علي: يبذل الاتحاد المركزي للعبة برئاسة المهندس وليد الساعدي على التطوير بعد انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد المركزي، والجميع ينشد التقدم إلى امام في عجلة رياضة الجمباز التي مرت بظروف صعبة للغاية كادت فيها ان تتلاشى اللعبة، اعمل حاليا مع زميلي المدرب الدولي احمد سكران في تأهيل وتطوير قدرات اللاعبات الجدد، فمنذ سنة التحقت بالملاك التدريبي بدعم رئيس الاتحاد المهندس وليد كاظم الساعدي والحمد لله حاليا لدينا مجموعة من اللاعبات يقتربن من 20 لاعبة فيهن عدد جيد ممكن ان يمثلن العراق ويحققن الأفضل في البطولات المقبلة على الصعيد الخارجي، الحقيقة اننا نحرص على إيلاء الاهتمام بالفئة الواعدة الصغيرة التي يمكن ان يتم صقلها بالنحو الأمثل وبالتالي الحصول على لاعبات جيدات يملكن الثقة في تسجيل افضل النتائج في البطولات الخارجية.

دعم الفئات الواعدة

وتوضح ان رياضة الجمباز تعتمد على استقطاب لاعبات صغيرات من اجل صقل موهبتهن وتطويرها بالنحو الذي يؤهل اللاعبة لتكون جديرة بتحقيق الإنجازات وهذا هو منهاج اتحاد اللعبة الحالي الذي حرص على دعم الفئات الواعدة وما شهدته بطولة المراكز التدريبية الأخيرة كانت محط استحسان وتشجيع من المتابعين ونالت المنافسات اشادة الإعلام الرياضي والمسؤولين، كما ان الاتحاد يحرص على تعزيز وتطوير قدرات المدربين والحكام من خلال إقامة الدورات الخاصة بصقل الحكام والارتقاء بإمكانات المدربين سيما الدورة التدريبية التي حاضر فيها الأرميني كارن وأقيمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وأيضا إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخب الوطني ووضع اليات وخطط لدعم رياضة الجمباز بقيادة الاتحاد الجديد الذي تسنم المهمة أواخر العام 2022 بعد اجراء الانتخابات التي شهدت فوز المهندس وليد الساعدي برئاسة الاتحاد ورفاقه العاملين بجد وإخلاص في اعلاء شأن اللعبة وإعادتها من جديد إلى الأضواء، سيما ان رياضتنا الجمباز مرت بظروف قاسية والحمد لله فقد حققت حاليا تقدما ملحوظا بفضل التخطيط الإداري السليم وروح التعاون بين الجميع.

لاعبات جدد

تشير الى ان اتحاد الجمباز الرياضي يحرص على استقبال اللاعبات الراغبات بالانضمام إلى فريق البنات عصر أيام السبت والاثنين والأربعاء في مقر المركز التدريبي قاعة سمير خماس بالمدينة الشبابية، ولدينا مقدرة كبيرة في صناعة بطلات اللعبة، ونعتمد الجانبين التربوي والفني في عملنا وهذا يسهم في تعزيز ثقة الأهالي بنا والحمد لله نرى العديد من أهالي اللاعبات يواكبون للحضور إلى التدريبات والثناء على عملنا وهذا شيء مفرح جدا، نسعى إلى مضاعفة العمل والحصول على لاعبات جديرات بان يدافعن عن الوان العراق في الاستحقاقات المقبلة.

مستقبل مشرق

وتقول: للأمانة فان ما شهدته بطولة الأندية للمتقدمات والناشئات التي أقيمت في السليمانية تجعلنا نؤكد ان رياضة الجمباز ستعود للتألق بفضل المستويات التي قدمتها لاعبات الأندية الـ 16 التي اشتركت في المنافسات وأقيمت باشراف ورعاية الاتحاد العراقي للعبة، وهنالك منهاج حافل ينتظر لاعبات الجمباز من معسكرات تدريبية وأيضا المشاركة في بطولات خارجية ونأمل ان يكون يحقق العراق في هذه البطولات مراكز متقدمة يؤكد نهج العمل الصحيح الذي يقوده الاتحاد الحالي للعبة.

البدايات والتفوق الخارجي

جدير بالذكر ان إيناس علي، حازت على المراكز الأولى في تمثيلها لنادي الشباب قبل ان تنضم إلى المنتخب الوطني ودافعت عن الوانه في موسكو سنة 1998 واشتركت في الدورة العربية التي أقيمت في الأردن عام 1999 وتأهلت إلى النهائيات في مسابقة عارضة التوازن لتفوز بالمركز الثالث مكرر قبل انتقالها إلى عالم التدريب.