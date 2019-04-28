رياض يناقش مشكلات البنى التحتية والمالية لنادي الناصرية

إعلام الشباب والرياضة

ناقش وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، خلال لقائه رابطة مشجعي نادي الناصرية الرياضي، المشكلات التي تواجهه النادي من ناحيتي البنى التحتية والمالية.

وقال رياض، لايوجد اي تخصيص مالي للاندية ضمن الموازنة العامة، وعليها ايجاد مصادر تمويل لها، مستعرضا حلا للتخلص من المشكلات المالية من خلال تحويل الاندية الى نوادي اجتماعية تتوافق مع قانون الشركات كبقية اندية العالم، ومن خلال فتح باب الانتساب لاكبر عدد ممكن من الاعضاء في الهيئة العامة للنادي وانشاء مشاريع ترفيهية استثمارية.

ووعد وزير الشباب والرياضة، رابطة جماهير نادي الناصرية بتحويل ملعب التضحية للنادي في حال بقاء عائديته للوزارة، مشيرا الى ان لـ”ذي قار” دين في رقبيتي، وملعبها الاولمبي سعتة 30 الف متفرج وصل الى مراحل متقدمة من ناحية اكمال المخططات الانشائية للملعب.

وفي شأن تأهيل ملعب الادارة المحلية، أوضح رياض، لايحق لنا صرف اي مبلغ مالي لاعادة تأهيل الملعب لتحول ملكيته الى مجلس المحافظة، لافتا الى ان مجلس الوزراء اصدار قرارا بشأن ارجاع جميع الآليات والسيارات الى مقر الوزارة.