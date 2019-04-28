«البودراج» يحرز كأس بطولة القائممقام لعشائر مدينة الصدر

توقيع وثيقة لحفظ الأمن والسلامة ونبذ الطائفية

بغداد ـ كريمة الركابي

احرزت عشيرة البودراج لقب بطولة القائممقام لعشائر مدينة الصدر التي اختتمت عصر اليوم الجمعة وبرعاية محافظ بغداد السيد فلاح الجزائري وتحت شعار «العشيرة نسبنا والرياضة تجمعنا والقانون يقودنا» حيث نظمت هذه البطولة بفكرة من القائممقام الصدر2 وباشراف وتنفيذ مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر حيث تنافست 32 عشيرة وعلى مدار شهرين متتالين وحسب نظام التسقيط الفردي حضر حفل الختام عضو مجلس النواب العراقي علاء الربيعي واعضاء مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي والمهندس رعد المالكي والعميد ناصر علي النوري مدير تجمع عشائر الرصافة وقائممقام الصدر2 الدكتور عبدالفتاح كاظم وقائممقام الصدر1 محمد تالي ومدير ناحية المدينة المنورة حسن عذاب ورئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي علي الفريجي وشيوخ عشائر مدينة الصدر والعديد من الشخصيات الحكومية والرياضية ، استهلت البطولة بعزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة ترحما على ارواح شهداؤنا الابرار ثم كلمة لمدير شباب الصدر السيد حسام الجزائي، مرحبا بالضيوف الكرام من الساده اعضاء النواب ومجلس محافظة بغداد والحكومة المحلية في مدينة الصدر والسادة شيوخ العشائر والرياضيين.

ونوه ان هذه البطولة هي من اجل تقوية اواصر المحبة بين ابناء عشائرنا الكرام والقضاء على المظاهر السلبية كالديه والفصل العشائري واطلاق العيارات النارية خلال المناسبات شاكرا الدور الكبير لقائممقام الصدر2 في الدعم الدؤوب والجاد والمثمر خلال البطولة بعد ذلك كان لقائممقام الصدر 2 الدكتور عبد الفتاح كاظم كلمه مؤكدا ان هدف البطولة المودة والمحبة ولتقوية لحمة المواطنة وخلق جو يبعث على التسلية وجعل القانون هو المقود الرئيس مثمنا الجهد والاهتمام وحسن التدبير الذي توليه مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر في ادارتها للبطولة، ثم كلمة مدير عام شؤون العشائر لوزارة الداخلية العقيد علي النوري شاكرا ومثنيا على جهود القائممقامية ومديرية شباب الصدر لتنظيم هذه البطولة والتي من شانها تجمع شمل ابناء العشائر تحت خيمه الحب والوئام ..

بعدها خاض فريقي البودراج والقره لوس مباراة الختام فاز فيها البودراج بضربات الترجيح ليحرز لقب البطولة بحضور شيخ عام عشيرة البودراج الشيخ علي شعلان الذي تسلم كأس البطولة.. وتم تقديم درع من قبل مديرية شباب الصدر الى صاحب فكرة البطولة الدكتور عبدالفتاح كاظم ودرع تقديري الى النائب علاء الربيعي ودرع الى العميد ناصر علي النوري..

كان هنالك وثيقة تتويج البطولة تتضمن بنود تسهم في حفظ الامن والامان والسلامة لابناء عشائرنا وقد تم توقيعها من قبل جميع شيوخ العشائر من اجل سيادة وحفظ القانون في عراق خال من العنف والطائفية.