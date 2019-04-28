صدور العدد 27 من مجلة بارالمبياد

إعلام البارالمبية:

صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية العدد الجديد بالرقم ( 27 ) من مجلة بارالمبياد المتحصصة برياضة متحدي الاعاقة في العراق والناطقة رسميا باسم اللجنة البارالمبية العراقية.

وقال هشام السلمان رئيس تحرير ( بارالمبياد ) ان العدد الجديد تضمن من المجلة موضوعات ساخنة في رياضة متحدي الاعاقة ولقاءات مع ابرز الرياضيين فيها ومتابعات لاهم بطولاتها المحلية ومشاركاتها الخارجية.

واضاف السلمان ان المجلة سلطت الضوء على مشروع البطل ( البارالمبي ) الذي تبنته اللجنة البارالمبية العراقية مؤخـرا لاجـل التـأهل والوصول الـى دورة الالعـاب البارالمبيـة العـام المقبـل 2020 فـي العاصمـة اليابانيـة طوكيـو.