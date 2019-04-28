هادي عبد الله نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

درع الريادة لـ غازي الشايع في عيد الإعلاميين الرياضيين الحادي عشر

عمان ـ خاص:

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية ممثل العراق الدكتور هادي عبد الله نائبا لرئيس الاتحاد في الانتخابات التي جرت أمس في العاصمة الاردنية عمان، بحضور رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية خالد جاسم ممثلا عن العراق، وجددت العمومية ثقتها برئيس الاتحاد العربي الاستاذ محمد جميل عبد القادر بمنصب الرئاسة للسنوات الاربع المقبلة وانتخاب حسن خلف الله نائب للرئيس عن قارة افريقيا والسعودي الدكتور تركي العواد نائبا للرئيس عن قارة اسيا وبمنصب نائب الرئيس المغربي بدر الدين الادريسي والسوداني ياسر عائس وهادي عبد الله وفاز بمنصب العضوية كل من الجزائري حسين زناقي والتونسية رجاء السعداني والبحريني احمد كريم واللبناني رشيد نصار والسوري اياد ناصر.

على صعيد متصل كرم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الصحفي الرياضي الرائد غازي الشايع بوسام الريادة والتميز في عيد الاعلاميين الرياضيين الحادي عشر الذي اقيم في العاصمة الاردنية عمان الذي اقامه الاتحاد برعاية سمو الامير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية بالتعاون مع الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي وبدعم مميز من شركة زين الاردن .. في قاعة المركز الثقافي الملكي بحضور مندوب راعي الاحتفال السيد ناصر المجالي الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية والمحامي حازم النعيمات نائب أمين عمان الكبرى والدكتور محمد خير مامسر – وزير الشباب والرياضة الأسبق – وعدد من الشخصيات الرياضية والرسمية ورجال الاعلام الرياضي في الوطن العربي

واكد محمد جميل عبد القادر ان الاحتفاء بالصحفيين الرواد الذين اخلصوا وابدعوا وتركوا بصمات اضاءت للعمل الرياضي والاعلامي ..واشار الى ان وسام الاعلام الرياضي العربي الذي يمنحه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لهم ما هو الا ذكرى للتاريخ الذي صنعه الزملاء بسهرهم وعرقهم وتضحياتهم .

وقدم رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية شكره وامتنانه لنقيب الصحفيين العراقيين الاستاذ مؤيد اللامي ورئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية الاستاذ خالد جاسم لتقديمهم دعم للاتحاد العربي لاقامة اجتماع الجمعية العمومية وعيد الاعلاميين الرياضيين العرب، واصفاً المبادرة العراقية بأنها تستحق الشكر والامتنان.

وكرم الاتحاد العربي كل من علي حميد «الإمارات» إبراهيم حجازي «مصر» عادل الزهراني «السعودية» أحمد كريم «البحرين» بدر بن عبد الرحمن الزدجالي «سلطنة عُمان» د. محمد عواضة «لبنان» نعيم الحرح «سوريا» غازي الشايع «العراق» راشد المهندي « قطر» غازي غريب «فلسطين» عبد الحميد غربي «الجزائر» محمد الروحلي «المغرب» حافظ أحمد خوجلي الأمين «السودان» عبد السلام فارع «اليمن» عبد الوهاب برحومة «تونس» منعم فاخوري , زهير الشقيري , محمد الفرواتي , حسين الزعبي , عوني فريج , تيسير العميري , د. ماجد العدوان . د. منال بزادوغ «الاردن» .