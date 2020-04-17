4.8 مليار دولار خسارة “الجوية الصينية”

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليارات دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.

وأصيب الاقتصاد الصيني بشبه شلل كامل جراء فيروس كورونا المستجد، بعد غلق الكثير من المصانع، وتوقف الاستهلاك جراء الإغلاق الشامل، مما دفع بكين إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد.

ويمثل قطاع التصنيع، الذي توقف لشهور عن العمل في الصين، نحو ثلث الاقتصاد الصيني.