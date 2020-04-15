مادونا: فقدت ثلاثة من اصدقائي بيوم واحد.. كورونا ليس مزحة

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت النجمة العالمية مادونا وفاة ثلاث من أعز أصدقائها المقربين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي الرسمي “أنستغرام”. وقالت: “توفوا جميعاً بيوم واحد، وقدمت تعازيها الحارة لأسرته وأصدقائه”، محذرة الجميع من أن فيروس كورونا “كوفيد 19” ليس مزحة.

وكتبت: “مذكرات الحجر المنزلي رقم 9. لا يمكننا أن نمضي أياماً جميلة دائماً. السهم المشتعل يشق طريقه عبر قلبي ولا يمكنني التركيز على أي أمر باستثناء فكرة استعادة ذاتي. ولا أعرف كيف سيجري ذلك”.

وأضافت: “فقدت ثلاثة من أصدقائي خلال 24 ساعة”، شقيق حارسها، وإبن عمها، والموسيقي أورلاندو بيويرتا الذي قدمت معه بعض أجمل أغانيها الفردية.

ودعت مادونا إلى ضرورة ايجاد لقاح او علاج لفيروس كورونا لحماية الملايين من البشر، وعبرت عن شكرها وامتنانها لكل العاملين في القطاع الصحي والطبي من الأطباء والممرضين والعلماء الذين يعملون بجد للتوصل الى نتائج مطمئنة للناس.

يشار إلى أن مادونا كانت من أوائل المشاهير الذين قاموا بالتبرع من مالها الخاص لمحاربة كوفيد 19، وقدمت لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية مليون دولار لتمويل أبحاث علمية تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.