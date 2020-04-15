تعرضت الممثلة المصرية راندا البحيري​ الى هجوم كبير بعد انتقادها المواطنين الذين لم يلتزمُوا بحظر التجوال. واشارت البحيري الى انها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوم. وكتبت: “المنشور خصصته للأصدقاء فكنت مسترخية جدا لكن احدهم يعمل بالصحافة، فاستقطع جزء من الكلام ليكون عنوانا لمقالته”. واكدت: هذا الحساب يعود لي وانا لا افعل شيئا اخجل منه، لان ما طلبته دعا اليه العالم اجمع منهم المشاهير والنجوم، وهو ان نلتزم بيوتنا، فيوم امس كان هناك اعداد كبيرة من الناس يتجولون في الاسواق، والغريب في الامر ان هذا الكلام يكتب احيانا بصورة قاسية، لكن المشاهير يحاسبون على أي حرف حتى لو كان فيه مصلحة البلد.