نائب يطالب بقطعات عسكرية تمنع تمدد عصابات الإرهاب في مناطق شمال ديالى

بغداد – الصباح الجديد:

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الاثنين، الحكومة الاتحادية بتأمين مناطق شمال محافظة ديالى، مؤكداً ضرورة إرسال قطعات عسكرية إضافية لمسك الأرض.

وقال المعموري في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “الوضع الأمني في محافظة ديالى شهد بالآونة الأخيرة عدداً من حالات الخطف والاغتيال وآخرها ما حصل قبل عدة أيام على طريق قره تبه وناحيتي جبارة وكفري”، مبينا أن “هنالك مناطق تفتقر للقطعات العسكرية وبالأخص الحدود مع محافظة صلاح الدين”.

وأضاف المعموري، أن “بعض المناطق تتواجد فيها خلايا إرهابية وعصابات إجرامية تقوم بين الحين والآخر بنصب سيطرات وهمية على الطرق الرئيسية”، منوها بأنها “تمارس عملياتها الإجرامية بالخطف والاغتيال والتسليب والمساومة بمبالغ مالية”.

وعزا المعموري “تكرار الحالات الإجرامية في بعض مناطق شمال محافظة ديالى إلى غياب التنسيق المشترك ما بين القطعات العسكرية الاتحادية وقوات البيشمركة”، مشيراً إلى “ضرورة أن يكون هنالك تنسيق عالي للقيام بعمليات مشتركة لتطهير تلك المناطق”.

وأوضح أن “جغرافية محافظة ديالى تمتاز بوعورة بعض أراضيها مما يتطلب مسكها بقوة من قبل الأجهزة الأمنية”.



مطالباً في الوقت ذاته وزارتي الداخلية والدفاع بـ”التدخل للحفاظ على أمن محافظة ديالى بإعتبارها بوابة الأمن للعاصمة بغداد والمحافظات الشمالية”.

ودعا المعموري الحكومة الاتحادية إلى “الاسراع بمنع تمدد تلك الخلايا والعصابات المجرمة التي تحاول خلط الاوراق في وقت تمر بها البلاد بظروف صعبة يحتم علينا الوقوف جميعاً للحفاظ على الأمن والاستقرار”، لافتاً إلى أنه “كل ما كانت هنالك مرحلة تشكيل للحكومة فان الهجمات تزداد في محاولات لزعزعة الامن والاستقرار”.

وشدد على “أهمية تأمين مناطق شمال محافظة ديالى وبالأخص المناطق الحدودية الوعرة”، مؤكداً على “توفير قطعات عسكرية إضافية لمسك الأرض إضافة إلى تكثيف الجهود الاستخبارية والقيام بعمليات عسكرية استبقاية للقضاء على ماتبقى من الخلايا المجرمة”.