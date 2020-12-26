النفط تخطط لايقاف استيراد المشتقات ورفع الطاقة التصديرية الى 6 مليون برميل يوميا

بدء من العام المقبل

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة النفط أن خطة العام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية والاعتماد على الإنتاج المحلي، فيما أوردت انها تعتزم رفع الطاقة التصديرية صوب ست ملايين برميل يوميا ما بعد 2023، اذ قال مدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط محمود عباس امس السبت إن “خطة الوزارة خلال العام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية”، مبيناً أن “هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات، والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية”.

وأضاف أن “جائحة كورونا عطلت عمل الشركات الأجنبية الخاصة بمشاريع المصافي”، مشيراً إلى أن “مشاريع عديدة في مجال تحسين البنزين وصلت إلى مراحلها الأخيرة ،ولكنها تحتاج إلى الخبرات الأجنبية”.

وبين أن “وزارة النفط لديها مشروع في محافظة البصرة وهو وحدة تحسين البنزين في مصفى الشعيبة، وكذلك وحدة بمصافي الوسط وبغداد، وهي قريبة للتشغيل، ولكنها تعتمد على الشركات الأجنبية”، موضحاً أن “هذه المشاريع ستكتمل العام المقبل “.

في السياق، اعلنت وزارة النفط امس السبت عن سعيها لرفع طاقتها التصديرية الى 6 ملايين برميل يوميا، مشيرة الى تنفيذ مشاريع تشمل انشاء 24 خزانا .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صدر عن الوزارة امس، ان “الوزارة تحرص على الاسراع في انجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، التي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية “.

واضاف حطاب ان “الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي والتي تهدف الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل انشاء (24 ) خزان بطاقة (58)الف برميل”، مبينا ان “الهدف منها هو رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من (3،5) مليون متر مكعب الى (6 ) مليون برميل باليوم بعد عام 2023”.

واشار حطاب الى “ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا”.

واشار حطاب الى ان “هذه المشاريع تشمل انشاء وبناء محطات توليد كهربائية ومضخات توربينية افقية ومضخات مساعدة عمودية وانابيب ومحطات واجهزة سيطرة ومنظومات اطفاء، فضلا عن تاهيل المعدات المتوقفة وغير ذلك، لافتا الى ان “خطط الوزارة تهدف ايضاً الى تنفيذ مشروع الانبوب البحري من مستودع الفاو الى مؤانى الصادرات النفطية ، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية.”

من جهته قال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة ان “اهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية وتحقيق انسيابية عالية، وبما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلاً “.

فيما اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس اهمية الجهد الوطني في تنفيذ هذه المشاريع المعقدة ، وفق المواصفات النوعية المطلوبة وان شركته تنفذ (16) خزان بطاقة (58) متر مكعب للخزان الواحد ، وان شركة بن ماجد تنفذ (8) خزانات بطاقة (58)متر مكعب .فضلا عن المشاريع الملحقة بها”.