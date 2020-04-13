  • الثلاثاء , 14 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بعد ورق الحمام .. “ذعر” صبغة الشعر يصيب الأميركيين

منوعات
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تحولت العادات الشرائية عند الأميركيين، خلال الأسابيع الماضية التي قضوها في منازلهم بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، من “ذعر” شراء السلع الأساسية و”ورق التواليت” إلى مستلزمات أخرى مثل مستلزمات العناية الشخصية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “وولمارت”، دوج ماكميلون، في برنامج “توداي” على شبكة “إن بي سي”، إن بيانات المبيعات أظهرت “أنه مع بقاء الناس في منازلهم، تحول تركيزهم وميولهم الاستهلاكية”.

وأضاف: بات الناس بحاجة إلى قصة شعر، لذلك بدأت في رؤية المزيد من أدوات تشذيب اللحية وصبغات الشعر وأشياء من هذا القبيل، وفقاً لما ذكره موقع “بزنس إنسايدر”.

ويأتي ارتفاع مبيعات الصبغات وأدوات تشذيب وقص الشعر بعد أن أمرت المدن والولايات بإغلاق الأعمال غير الضرورية في أواخر مارس، تاركين الأميركيين من دون صالونات وحلاقين في المستقبل المنظور.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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