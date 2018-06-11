اتحاد الغرف التجارية يطالب بإعادة النظر في رسوم الجمارك العالية على البضائع المستوردة

أي معمل محلي لا يغطي 10 % من حاجة السوق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني ان قرار فرض رسوم جمارك عالية على البضائع الاستهلاكية سيؤدي الى رفع الاسعار في السوق المحلية وطالب أمس بإعادة النظر بهذه الرسوم وكذلك القرارات التي تسببت بمشكلات كثيرة للتجار.

وعبر رئيس الاتحاد عن استغرابه من اتخاذ مثل هذه القرارات التي تمس شريحة واسعة من ابناء الشعب من دون استشارة او استمزاج رأي غرفة تجارة بغداد.

واستعرض الحمداني في كلمة له القاها في المؤتمر الخاص الذي نظمه التجمع الوطني لتجار العراق بمشاركة اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد امس الاثنين مشكلات التجار في المنافذ الحدودية والجمارك والاستيراد، لافتا الى ان مجلس الوزراء اصدر قرارات بفرض رسوم عالية على بضائع استهلاكية بحجة حماية المنتج الوطني وتصل بعض الرسوم الى 50% الامر الذي سيسهم برفع الاسعار في السوق المحلية وخصوصا على ابواب العام الدراسي الجديد.

واكد الحمداني اننا مع اي قرار يحمي الصناعة والمنتج المحلي ولكن بعد التمحص والدراسة بصورة جدية نقول ان اي معمل لا يغطي 10% من حاجة السوق كما ان فرض رسوم على الدجاج المجمد سيرهق ميزانية العائلة العراقية، داعيا الى خصخصة المنافذ الحدودية لتقديم افضل الخدمات للمستورد والتاجر العراقي حيث ان وضع المنافذ الحدودية بائس منذ سبعينيات القرن الماضي ولا توجد فيها ساحات للتبادل التجاري ولا برادات او ساحات خزن اضافة الى تعرض المستوردين والتجار الى الابتزاز والمساومات.

وفي الختام استعرض جعفر الحمداني اسهامات التجار العراقيين في دعم الاقتصاد الوطني ايام الحصار الاقتصادي واعدام النظام البائد لعدد من التجار وتعرضهم الى الخطف بعد عام 2003 ، داعيا الحكومة الى اعادة النظر بقرار زيادة الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية لانها لاتخدم مصلحة الشعب العراقي وان المؤتمر سيعد ورقة عمل تحمل توقيع الف تاجر لغرض رفعها الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها ومناقشتها.