أسعارالنفط مازالت دون مستوى الطموح ولن نرضى بالقرارات الأحادية

وزير النفط يحذر أوبك والمنتجين من استباق الأمور:

بغداد – الصباح الجديد

اكد وزير النفط جبارعلي حسين اللعيبي، ضرورة عدم استباق الإمور في الحكم على التطورات الحالية للسوق النفطية، وشدد على عدم المغالاة في التعامل معها، مضيفا ان:”علينا ان لانبالغ كثيراً في حاجة السوق النفطية الى ضخ مزيد من النفط في الوقت الحاضر، وهو ما قد يسبب ضرراً كبيراً للاسواق العالمية ، وقد يفسر أيضاً بطريقة خاطئة من قبل المضاربين والمستهلكين ، الأمر الذي يؤدي الى تراجع كبير في اسعار النفط وهو ما نرفضه وليس مقبولا منا” ، رافضا ” الانفراد بالقرارات الاحادية من قبل بعض المنتجين دون الرجوع الى بقية الاعضاء الآخرين ” محذرا “ان ذلك قد يشكل خرقا للاتفاق بشكل او بآخر و وبما يؤدي الى انهياره ”

وذكر وزير النفط ان ” العراق بادر بتخفيض الانتاج وتطبيق اتفاق دول “اوبك” في اجتماع كانون الاول 2016 الخاص بتحديد مستويات الانتاج والتزم بذلك الاتفاق ، وكان ايضا من الدول التي اكدت على تمديده في عام 2017 رغم التحديات التي واجهها العراق والمتمثلة بحربه ضد الارهاب وحاجته الى الايرادات ، موضحا ان ذلك كله كان يصب في مصلحة استقرار السوق العالمية” .

وأشار اللعيبي الى ان “المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك لم يصلوا بعد للاهداف المخطط لها بعد القرار التاريخي بخفض الانتاج ويرى العراق ان اسعارالنفط مازالت دون مستوى الطموح وأنها بحاجة الى مزيد من الدعم والاستقرار والتزام المنتجين بالاتفاق وصولا الى أسعار منصفة وواقعية ، وبما يوازي التضحيات التي قدمها المنتجون خلال الفترة المنصرمة “.

واضاف: “علينا أن لانستبق الإمور في الحكم على تطورات السوق النفطية ، وعلى المنتجين التعامل بحكمة ورؤية مع الوقائع على ألارض دون التأثر بالضغوط والعوامل والدعوات المتضاربة الى ضخ مزيد من النفط الى السوق ، وهذا قد يؤدي الى نتائج غير محمودة ، بالاضافة الى ذلك فان التصريحات التي تصدر من بعض المنتجين قبل الاجتماع تؤدي الى مزيد من القلق وعدم استقرار في السوق وتذبذب في الأسعار” .