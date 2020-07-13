لماذا يتدرب الملاكمين بكثرة على القفز بالحبل؟

علياء علي العتبي*

انصح ايضا لاعبي التايكوندو والكاراتيه بالتدريب ايضا علي القفز بالحبل وبمجاميع كثيرة جدا وذلك للاسباب التالية، بتكلفة مناسبة فانك لن تجد قطعة ارخص واكثر فعالية في معدات تدريب الملاكمة كشراء الحبل وهو من اكثر الطرق فاعلية ومتعة لتحسين ادائك في الملاكمة .واذا كنت ممن لا يتدربون على الحبل، فلقد ضيعت على نفسك خيرا كثيرا.

فوائد القفز على الحبل للمقاتلين: تحمل افضل، تحرك افضل داخل الحلبة، زيادة في قوة الضرب، تحسين كفاءة التنفس، تحسين القدرة على التزام الهدوء، خفة وتنسيق جيد.

ايجابيات القفز على الحبل: ممارسة القفز على الحبل بضع جولات كل يوم وستكون النتائج بعد شهر مدهشة.

افضل حركة للقدمين: (الخفة و التنسيق).. سيجعل مناوراتك لاحقا في وضع افضل وسيكون لديك تكيف افضل وستسيطر جيدا على جزئيك السفلي من الجسم وهذا راجع من الحركة المتكررة في عملية القفز بالحبل وبهذا سينشط عقلك وقدمك.

القفز على الحبل يجبرك على ان تكون اكثر وعيا ودراية بقدميك واكثر تنسيقا وهذا الامر سيجعلك تقاتل بسهولة داخل الحلبة، وسوف تكون قادرا على السيطرة على قدميك وان تحدث فرقا كبيرا داخل الملعب.

القدرة على التحمل: القفز على الحبل هو الرقم واحد في تطوير القدرة على التحمل في الملاكمة وهو افضل من الجري وافضل من السباحة وافضل من صالة الجيم، وهو افضل من اي شيء اخر قد حاولة ممارسته وسأقول لك لماذا.

السبب الاول هو ان القفز على الحبل يمكن ان تحاكي به العديد من التمارين الاخرى , فيمكنك القفز عاليا وايظا يمكنك من ممارسة رياضة العدو عليه والدوران وما الى ذلك, فهناك العديد من الحركات التي يمكن القيام بها عليه, اظافة الى انك يمكن ان تتحكم في شدة وسرعة وصعوبة وايقاع العملية.

السبب الثاني وهو الاكثر اهمية من السبب الاول ان القفز على الحبل يستعمل في تطوير الكفاءة بشكل افض، وهذه مسألة فنية . لأن القفز على الحبل مرارا وتكرارا ومع ايقاع جيد جدا فهذا يبني بسرعة ذاكرة العضلات و التنسيق و الاسلوب المتميز.

أكثر ايقاع: القفز على الحبل يحاكي ايقاع المعركة افضل من غيره من التدريبات، لان داخل الحلبة يجب ان تكون في حركة مستمرة ومركز للحفاظ على نفسك. والمشكلة مع المقاتلين الذين لا يقفزون على الحبل ليس لديهم وعي مستمر (تركيز مستمر) وهم بطيئون في الانتقال من السكون الى الحركة.

القفز على الحبل يحسن الوعي الخاص بك (التركيز) لهذا لن ينام دماغك داخل الحلبة لأنك عودته على وجود شيء امامه دائما (الحبل) وسيساعدك هذا الوعي العقلي على تجنب لكمات واردة او ايجاد فرص لتصدي على اقل تقدير، زيادة الوعي الخاص بك يساعدك على الحفاظ على الهدوء.

أكثر قوة: قد تكون مستغربا من هذه الحقيقة ولكن الحبل يزيد قوة الضرب الخاصة بك. كما قلت من قبل عند القفز على الحبل يضطر الجسم للتحرك حركات متكررة وبسرعة وعلى ايقاع ذلك الجسم يتعلم كيفية التحرك بكفاءة. وهذه المهارة نفسها تؤثر على الطريقة التي تلكم بها.

كيفية القفز على الحبل: افضل طريقة لتعلم كيفية القفز على الحبل هي المحاولة لمدة 30 دقيقة على التوالي كل يوم لمدة اسبوع.. عندما تتعب قف بهدوء فقط وضع قدميك على اهبة الاستعداد، خذ نفسا عميقا وحاول مرة اخرى، الشيء المهم هو الحفاظ على التنفس وايقاع ثابت، لا تنهد وتذعر.. 30 دقيقة سوف تبدو فترة طويلة ولكن ثق بي، ثق بي، ثق بي ! جسمك سوف يتكيف سريعا. نعم ستتعب بسرعة في الدقائق الاولى ولكن بعد ذلك ستتكيف بسرعة.

نصائح مفيدة للمبتدئئن القافزين على الحبل: تنفس عن طريق الانف فقط (هذا يهدئ التنفس ويزيد القدرة على التحمل)، اثني ركبتيك قليلا، اقفز اسرع اقصر، هو افضل من القفز اعلى ابطأ . (وهذا افضل لتطوير الايقاع)، دور الحبل باستخدام ذراعيك، وليس كتفيك.. اسمح بضرب الحبل الارضية بلطف بحيث يكون لديك ايقاع مسموع للمتابعة.

تدريب القفز على الحبل: القفز على الحبل يمكن ان يستخدم بمثابة الاحماء او التهدئة او القفز على الحبل لمدة 10 – 15 دقيقة (3 جولات متواصلة من دون راحة)، بعد الاعتياد على الحبل ابدأ بتعلم بعض الحيل الاخرى للقفز حتى لا تقع في فخ الملل.

يمكنك جعله تحدي او متعة على النحو الذي تريد، حاول تغيير السرعة او محاولة بعض الحيل الاخرى للقفز على الحبل، في نهاية المطاف سيصبح القفز على الحبل كالادمان، انه التدريب الخاص بك، الخلاق والمرح الذي يعمل على تطوير ظهرك وكتفيك وذراعيك وكذلك ساقيك، انه يحسن التنسيق و التحمل والطاقة وكل شيء ! جديا… القفز على الحبل هو حبوب منع الحمل (الكرش) الخاص بك .!

ليس هناك بدائل عن القفز على الحبل: سيقوم بالحفاظ على مستواك وايصالك لمستوى اخر وسيساعدك على الهدوء و الاسترخاء عند اتخاذ تحركات سريعة في الحلبة.. ستكون في حالة تأهب دائم، انه القفز على الحبل هو من التمارين التي لايمكن استبدالها بأي شيء.

* مدربة لياقة بدنية