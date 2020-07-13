صالح جابر يلتحق بالملاك التدريبي لفريق التقدم السعودي

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انضم المدرب العراقي صالح جابر صالح، غلى الملاك التدريبي لفريق نادي التقدم السعودي احد أندية الدرجة الاولى ليعمل مدربا مساعدا للروماني ماريوس باجو ومدرب اللياقة البدنية جبيريا سورين والمدير الفني ضيف الله المطيري.

وقال المدرب صالح جابر انه سعيد بتوقيعه ضمن الملاك التدريبي للنادي السعودي الذي يرأسه سليمان العبودي، مشيرا إلى ان ضيف الله المطيري كان عنصرا فعالا في انضمامه إلى الملاك التدريبي، موضحا انه حصل على عقد وتفصيلات تؤكد جدارة المدرب العراقي في عالم الاحتراف، ومشيدا بامكان تفوقه في الرحلة التدريبية الجديدة بعد نجاحه في الموسم السابق بالعمل ضمن تدريب فريق نادي صحار العماني.