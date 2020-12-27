الثقافة هي الحل

رندا علي

في الوقت الذي ألغيت فيه كل معارض الكتب في العواصم القاهرة ولندن والدوحة وغيرها، وتوقفت النشاطات الثقافية نتيجة إنتشار فيروس كورونا وبدت الأجواء مختنقة كأنَّ هذا الخطر قد صادر مساحات حركة الإنسان؛ بادرت مؤسسة المدى للثقافة والإعلام بتنظيم معرض العراق الدولي للكتاب على أرض المعارض الدولي بدورته الأولى التي حملت اسم الشاعر الكبير “مظفر النواب” مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كافة، وذلك من خلال توفير كمامات، إضافة إلى بوابات وأجهزة تعقيم ذكية في الصالات .

شاركت في هذا المعرض أكثر من 300 دار نشر عربية وأجنبية، وتم عرض أكثر من مليون كتاب، وزار المعرض أكثر من 600 ألف زائر من العامة والشخصيات الثقافية وحتى الشخصيات السياسية.

افتتح المعرض في 9 ديسمبر/كانون الاول حيث شهد حفل الافتتاح حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ألقى كلمته أثناء حفل الافتتاح لافتاً إلى دور الثقافة، فقال: “إن الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي، فقد بدأ الباري كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا”.

واستمر المعرض لمدة 10 أيام من 9 الى 19 كانون الأول وتم استخدام خمس صالات كبيرة لعرض الكتب؛ كل صالة حملت اسم البلد المشارك في المعرض مثل الجناح السوري اللبناني، والجناح المصري، والجناح العراقي، وجناح المغرب، والخليج العربي.

وخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي مجاناً بدون رسوم شرط عدم عرض الكتب المستنسخة.

أما بالنسبة لأسعار الكتب فقد عمدت بعض دور النشر مثل “دار المدى” و”دار سطور” وغيرهما إلى تخفيض أسعار الكتب من 25 الى 50 ٪؜ لتسهيل اقتنائها من قبل جمهور القراء.

هذا ولم تقتصر فعالياتُ المعرض على الكتب فقط، إنما رافقت عرض الكتب أمسيات للرقص الشعبي والغناء والشعر ناهيك عن جلسات حوارية وندوات في مختلف المجالات بمشاركة شخصيات فنية وأكاديمية وكذلك عرض للأفلام العالمية.

يشار إلى أنَّ اليوم الأخير للمعرض شهد نسبة كبيرة من الحضور إذ توافد القراء والمثقفون إلى هذا المحفل الثقافي، وتضمن حفل الختام حضورا شعبيا واسعا وفقرات غنائية وموسيقية بمشاركة الفرقة المركزية لوزارة الثقافة والدار العراقية للأزياء مع تكريم لعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية الرائدة.

ولم تمضِ أيام على افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، وبعد أن حقق المعرض نجاحاً لافتاً تم الإعلان عن معرض البصرة الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى في شهر فبراير/شباط من العام 2021، بعد مطالب كثير من جمهور القراء في البصرة لتعود “المدى” إلى دورها في تنظيم المعارض، وتؤكد صدق نواياها وأهدافها التي تمتد إلى عقود عديدة في داخل البلاد وفي دول المنفى، باعتبارها أحد المرجعيات الثقافية الرائدة.

*عن ميدل أيست أون لاين