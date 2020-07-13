الجمعية العراقية العلمية الرياضية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني في أيلول

برعاية وزارتي “التعليم العالي والبحث العلمي” و”الشباب والرياضة”

بغداد ـ فلاح الناصر:

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تعقد الجمعية العراقية العلمية الرياضية فرع الاختبار والقياس المؤتمر الدولي العلمي الثاني (الإنتقاء في المجال الرياضي) تحت شعار “الإنتقاء الرياضي للموهوبين بين الخبرة الميدانية والمحددات العلمية”، وذلك للمدة من 8 ـ 10 أيلول المقبل، عبر برنامج “zoom“.

وقال أمين عام المؤتمر الأستاذ الدكتور علي سموم الفرطوسي ان المؤتمر سيقام بالتعاون مع كلية التربية الاساسية في الجامعة المستنصرية ودائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، واوضح الفرطوسي ان لجان عدة تم تشكيلها لإنجاح المؤتمر، وان اخر موعد لارسال الملخصات يوم 30 تموز الجاري، في حين سيكون الرد على قبول فكرة وموضوع الابحاث يوم 25 آب المقبل، وسيكون اخر موعد لارسال برنامج المؤتمر للمشاركين يوم 5 أيلول المقبل، وسيشهد مشاركة واسعة من الباحثين العراقيين والعرب.

وسبق الجمعية العراقية الرياضية العلمية / فرع الاختبار والقياس أقامت ملتقى القياس والتقويم الدولي الأول للمدة 20 ـ 21 آيار 2020 ، تحت شعار “القياس والتقويم الدعامة الأساس للتطور والتقدم العلمي في المجال الرياضي”، بالتعاون مع طلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

واقيم الملتقى عبر بث مباشر “Zoom” وشهد مشاركة نحو 4397 من اساتذة متخصصين من العراق والوطن العربي لعرض اخر المستجدات عبر القاء المحاضرات واقامة ورش عمل وندوات.

برنامج الملتقى، تضمن عزف النشيد الوطني العراقي والافتتاح بكلة رئيس الجامعة المستنصرية أ.د حميد فاضل التميمي، ثم كلمة السيد المشرف على الملتقى أ.د احمد وليد الدوري وكلمة رئيس الملتقى أ.د سلمان عكاب الجنابي.

الجلسة الافتتاحية ليوم الاربعاء 20 آيار، بدأت بمحاضرة أ.د محمد خف ذيابات جامعة اليرموك كلية التربية الاساسية في المملكة الاردنية الهاشمية بعنوان “الاختبارات والقياس للاعبين في ظل جائحة كورونا”.. تلته محاضرة أ.د علي سلمان الطرفي / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية/ العراق، بعنوان “الاختبارات المهارية المركبة”.

في اخر محاضرات اليوم ذاته، ألقى أ. د محمد صبري عمر ومواطنته أ.د آمال أحمد الجلبي وهما من كلية التربية الرياضية للبنين/ الجامعة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية محاضرة بعنوان “الإحصاء وعلاقته بالقياس والتقويم”.

يوم الخميس 21 الشهر نفسه، وفي الجلسة الافتتاحية شهد تقديم ا.د هند سليمان علي، رئيس قسم علم النفس والاجتماع والتقويم الرياضي في كلية التربية الرياضية للبنين في جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية محاضرة بعنوان “إجراءات بناء وتقنين مقاييس التقدير المدرجة Rubric.

ثم ألقى أ.د علي سموم الفرطوسي / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية من جمهورية العراق ومواطنه أ.د محمد جواد الحسني من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد، محاضرتهما بعنوان “المعالجات الإحصائية للمقاييس في المجال الرياضي”.

واختتم الملتقى بمحاضرة أ.د عطا الله احمد من معهد التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة عبد الحميد بن باديس من الجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية محاضرته بعنوان “قياس الكفاءة التدريسية للاستاذ الجامعي”.

الاستاذ الدكتور علي سموم الفرطوسي رئيس فرع الاختبار والقياس في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الجامعة المستنصرية، مدير الملتقى، قال أن اهداف الملتقى هي جمع اساتذة الاختصاص في الوطن العربي وتبادل الخبرات بينهم وتنشيط حركة البحث العلمي في مجال القياس والتقويم وعرض اخر مستجدات القياس والتقويم في المجال الرياضي وتوحيد بعض المصطلحات المستخدمة في القياس والتقويم ومنها البناءـ التصميم ـ الاعداد.

اما المحاور فتتضمن، الاجهزة والادوات التي تستخدم للقياس والتقويم في المجال الرياضي، ونتائج لدراسات وبحوث جديدة، وواقع القياس والتقويم وآفاقه المستقبلية، والقياس والتقويم في التعليم الجامعي، والإحصاء وعلاقته بالقياس والتقويم، والتحديات التي تواجه القياس والتقويم ميدانيا.

وذكر ان المشاركة في الملتقى مجانية ويمنح المشاركون شهادة إلكترونية من خلال موقع الكلية.

هذا وتألفت اللجنة العلمي للملتقى من ” من العراق، أ.د هاشم احمد سليمان من جامعة الموصل رئيسا وعضوية أ. د علي سلمان الطرفي من الجامعة المستنصرية وأ.د ميثاق غازي محمد من جامعة ذي قار وأ. د بان عبد الرحمن إبراهيم وأ.د زهرة شهاب وأ.د محمد جواد الحسني من جامعة بغداد، وأ.م.د حسين علاء الطائي من الجامعة المستنصرية وأ.م.د سعاد خيي كاظم من جامعة بابل وأ.م.د محمد ماجد محمد صالح من جامعة ميسان وأ.م.د جلال كمال محمد من جامعة دهوك” اما المشاركون العرب فهم، أ.د عبد المهدي أكسيل من وزارة التربية في البحرين وأ. محمد خلق ذيابات من جامعة اليرموك الأردنية وأ.د هند سليمان علي من جامعة حلون المصرية وأ.د عطا الله احمد جامعة عبد الحميد بن باديس الجزائرية وأ.د محمد صبري عمر من الجماعة الاسكندرية في مصر”.

وتكونت اللجنة التحضيرية للملتقى من : أ. د علي سموم الفرطوسي من الجماعة المستنصرية رئيسا وعضوية أ.د ندى نبهان إسماعيل وأ. م. د نور حاتم الحداد من جامعة بغداد، وأ.م.د حردان عزيز الشمري وأ.م.د وسام صاحب الهماش وأ.م.د علي سبهان صخي وأ.م.د رياض مزهر خريبط وأ.م.د معتز خليل إبراهيم وأ./.د عبد علي عبيد الفرطوسي من الجامعة المستنصرية وأ.م.د هذام عبد الأمير امين من جامعة البصرة ود. تحسين علاوي عديل من جامعة تربية ميسان وأ./.د رياض صيهود هاشم وأ.م. د علي مطير حيمدي من جامعة ميسان وأ./.د عماد كاظم ياسر من جامعة ذي قار وأ.م. د محمد مطر عراك من جامعة المثنى.

اما اللجنة الإدارية والفنية للملتقى، فضمت : د يعقوب يوسف الجزائري من الجامعة المستنصرية رئيسا وعضوية د. سعد صالح عبد الامير الساعدي من تربية الرصافة الاولى ود. حيدر علي موسى من تربية الرصافة الثانية وم.م عمر مزهر مالك من تربية الكرخ الاولى وم.م زهراء منصور هليل من وزارة الشباب والرياضة، وم.م فرزدق عبد القادر حمدان من جامعة ميسان.

في حين تألفت اللجنة الإعلامية من ” أ.م غادة محمود جاسم من الجامعة المستنصرية رئيسا ، وعضوية ا.م.د سلام حنتوش رشيد من وزياد طارق شاكر الجامعة المستنصرية ود. فاضل الحمداني وعهد فالح من قناة العراقية الرياضية وفلاح الناصر من جريدة الصباح الجديد واحمد سعيد الحلفي من قناة آسيا الفضائية”.