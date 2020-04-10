مصدر نيابي: الكاظمي سيمرر بالاغلبية البسيطة في التصويت السري

بغداد- الصباح الجديد :

بين مصدر نيابي، الجمعة، ان مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سيتم تمريره بالاغلبية البسيطة داخل البرلمان في حال اعتماد التصويت السري، لافتا الى ان الكثير من النواب رافضين للمحاصصة واستقلوا عن كتلهم وبالتالي فأن موقفهم سيكون مغاير لمواقف الكتل الداعمة للرئيس المكلف.

وقال المصدر : ان “الكثير من النواب تمردوا على كتلهم السياسية وبعضهم اعلن استقلاليته بهدف التفرد باتخاذ القرار بعيدا عن املاءات رئيس الكتلة او من هم في الصف الاول”.

واضاف ان “جميع الكتل السياسية ترغب بالمحاصصة ولن تتنازل عن وزاراتها التي حصلت عليها في عهد عبد المهدي او من سبقوه، وبالتالي فأن دعمهم للشخصية الجديدة تأتي من باب الحصول على المناصب مرة اخرى”.

وبين ان “الكاظمي سيمرر داخل البرلمان بالاغلبية البسيطة، في حال استخدام التصويت السري، حيث سيتحرر النائب من القيود المفروضة عليه من الكتلة السياسية وبالتالي فأنه سيصوت لما يراه مناسبا، في حين سيختلف التصويت ويحصل الكاظمي على اصوات اكثر في حال استخدام التصويت العلني، وفي المحصلة فأن الكاظمي سيمرر في كل الاحوال”.