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مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نعتقد ان الكاظمي سيكون رائعا لعلاقتنا الثنائية

شؤون عراقية
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بغداد-الصباح الجديد

اكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر امس الجمعة، إن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، سيكون “رائعاً” في حال التزم بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد.

وقال شينكر في مؤتمر تابعته الصباح الجديد: “إذا كان الكاظمي قوميا عراقيا ملتزما بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد، فسيكون ذلك أمراً عظيماً للعراق”.

وأضاف “اننا نعتقد أنه سيكون رائعاً لعلاقتنا الثنائية”، مؤكدا ان “تهديد الفصائل المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال كبيراً”.

واوضح ان “واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته كتائب حزب الله المدعومة من إيران”.

وكان كلف رئيس الجمهورية برهم صالح عقب اعتذار عدنان الزرفي، يوم أمس الاول الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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