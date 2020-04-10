التعليم العالي تربط الامتحانات النهائية بعودة الحياة الى طبيعتها

بغداد-الصباح الجديد

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الجمعة، ان الامتحانات النهائية لهذا العام لن تجرى ما لم تعد الحياة الى طبيعتها.

واورد المتحدث بأسم الوزارة عدنان العربي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، بان “الكورس الأول في جميع الجامعات سينتهي في 26 نيسان الجاري وسيقوم أستاذ المادة بتقييم الطلبة الذين التزموا بالتعليم الإلكتروني ومنحهم الدرجات التي يستحقونها”، مؤكداً بان “الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها”.

واضاف: “هناك متسع من الوقت للبدء بالكورس الثاني ومشاريع التخرج ستقدم في نهاية السنة الدراسية وان الوزارة لن تعجز عن إيجاد الحلول المستمرة للازمة الحالية و التحلي بالمرونة لإدارة الأزمة وإشراك الأساتذة بصناعة القرار كونهم الأقرب للواقع”.