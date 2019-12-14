في ساحة تظاهرات الحلة.. توزيع ديوان «مرايا وطن».. نصوص وقصائد لانتفاضة تشرين

بابل ـ حسين خليل:

اقام اتحاد أدباء وكتاب بابل أمسية شعرية لتوزيع مجموعة” مرايا وطن” وهي مجموعة شعرية مشتركة خاصة بثورة تشرين من اعداد وتحرير الشاعر عبد الأمير خليل مراد عضو الهيأة الادارية في اتحاد أدباء بابل، و الصادرة عن الاتحاد بالتعاون مع دار الفرات للطباعة والنشر، وجرت الأمسية وسط حضور غفير، شهدته ساحة التظاهرات في مدينة الحلة. قدم الامسية الشاعر عبد الامير خليل مراد وشارك في إلقاء القصائد، كل من الشعراء، ذياب شاهين، كامل الدليمي ، انمار مردان، ساطع الجميلي، حسين نهابة، الحسين بن خليل.

وعَدّ رئيس اتحاد ادباء وكتاب بابل الشاعر صلاح السعيد خطوة الاتحاد بتبني فكرة طباعة مجموعة شعرية مشتركة تضم نصوصا عن حركة التظاهرات التي تشهدها مدينة الحلة ومختلف مدن العراق، على أنها” تعبير صادق عن حب الوطن والانتماء اليه، من خلال هذه الكلمات المؤثرة بوصفها احتجاجا إنسانيا على الاستبداد الرسمي ومشاركة حية في المشهد اليومي. واضاف السعيد: لدى اعضاء الاتحاد قناعة راسخة بأن محاربة الفساد وجلب الحقوق تمر من خلال قول الكلمة الحقة. واختتم حديثه: بأن المجموعة هي هدية الى ارواح شهداء الثورة . وذكر نائب رئيس الاتحاد الشاعر انمار مردان: أن “مرايا وطن” كانت مبادرة أطلقها الاتحاد لدعم انتفاضة تشرين وتوثيقا لأحداثها وتعبير عن رفض الشعراء البابليين للفساد والمحاصصة الحزبية، وأضاف مردان: ضمت المجموعة قصائد ونصوصا لمائة وأربعة وستين أديبا من المحافظة، جادت قريحتهم الشعرية لدعم ومساندة الإصلاح الذي يمارسه الشعب الآن. وتابع: وقّع الأدباء هذا اليوم، مجموعتهم الشعرية أمام المتظاهرين السلميين كدعم للشباب الاحرار في مسيرتهم الإصلاحية. من جهته شكر الشاعر والناقد كامل الدليمي اتحاد أدباء وكتاب بابل على مبادرته بإصدار كتاب يتحدث عن التظاهرات وشهدائها وانصاف الدماء التي سالت في طريق الحرية متمنيا لمن لم يحالفه الحظ في وضع كلمته في هذا المنجز ان يحالفه الحظ في وضع بصمته في منجزات قادمة للاتحاد حتى تحرير البلد ممن سرقه وصادره منذ سقوط النظام ولغاية الآن.