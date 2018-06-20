إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي

لأول مرة منذ تشغيله في 2007

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت شركة نفط ذي قار، التعاقد مع شركة {فلود} الإيطالية لاستكمال مراحل إنتاج الغاز في حقل الناصرية النفطي، وذلك لأول مرة منذ تشغيل الحقل عام 2007، في حين توقعت إنجاز نصب المعدات وبدء التشغيل التجريبي خلال مدة شهرين.

وذكر بيان للشركة، تلقت “الصباح الجديد “نسخة منه، إنها “تستعد لإنتاج الغاز المصاحب لأول مرة من حقل الناصرية النفطي وذلك ضمن إطار الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية وتعظيم الموارد، والحد من حرق الغاز المصاحب للنفط الخام”.

وأوضحت إنها “باشرت وبالتعاون مع شركة غاز الجنوب بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية المعجل من خلال التعاقد مع شركة فلود الايطالية”.

وأشار البيان الى أن “المشروع يستهدف إستثمار غاز المرحلة الاولى الذي يشكل النسبة الأكبر من مجمل الغاز المصاحب في حقل الناصرية النفطي”، ورجح إستكمال نصب المعدات خلال الشهرين المقبلين، لتبدأ بعدها عمليات التشغيل التجريبي، مبينا أن “ملاكات شركة نفط ذي قار أستكملت مطلع العام الحالي مد أنبوب 14 عقدة لنقل الغاز المصاحب من محطة عزل غاز الناصرية الى انبوب التصدير الوطني”.

ونوه الى أن “انتاج الغاز سيعزز من قدرات البلاد في تصدير الغاز السائل والغازولين الطبيعي وسيعظم من التنمية المستدامة ويزيد من ثقة المستثمرين لمشاريع الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة”.

وأشار البيان الى أن “التقديرات الأولية لوزارة النفط تفيد بأن العراق يمتلك احتياطياً كبيراً من الغاز، بالاضافة الى أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط، ويحل العراق في المرتبة الحادية عشر من بين دول العالم الغنية بالغاز”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق رسمياً في الخامس من كانون الثاني 2016، على تأسيس شركة نفط ذي قار.