  • الأربعاء , 20 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أول طائرة روسية تحط في بغداد منذ 15 عاماً

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حطت طائرة تابعة لشركة “ريد وينجز” الروسية في بغداد، أمس الأربعاء، في أول رحلة تنظمها هذه الشركة وأول رحلة أيضا لشركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين يغداد وموسكو عام 2004.
وأقلعت الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1.30 ليل الأربعاء حسب توقيت موسكو، وهبطت في الساعة 4.57 صباح امس في بغداد، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.
وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق عام 2004، غير ان الوكالة الروسية المشرفة على النقل الجوى، أعلنت مؤخرا أنها تلقت الضوء الأخضر من بغداد لبدء رحلات منتظمة بمعدل رحلة كل أسبوع بين موسكو وبغداد.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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