أول طائرة روسية تحط في بغداد منذ 15 عاماً

بغداد ـ الصباح الجديد:

حطت طائرة تابعة لشركة “ريد وينجز” الروسية في بغداد، أمس الأربعاء، في أول رحلة تنظمها هذه الشركة وأول رحلة أيضا لشركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين يغداد وموسكو عام 2004.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1.30 ليل الأربعاء حسب توقيت موسكو، وهبطت في الساعة 4.57 صباح امس في بغداد، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق عام 2004، غير ان الوكالة الروسية المشرفة على النقل الجوى، أعلنت مؤخرا أنها تلقت الضوء الأخضر من بغداد لبدء رحلات منتظمة بمعدل رحلة كل أسبوع بين موسكو وبغداد.