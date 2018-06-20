الامتحانات العامة للسادس الإعدادي تبدأ اليوم ويؤديها أكثر من 350 ألف طالب وطالبة

يصاحبها انقطاع الانترنت وتستثنى من قطع الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

يؤدي اليوم أكثر من 350 ألف طالب وطالبة الامتحانات العامة للدور الأول لسنة 2017ـ 2018، في مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، وفي 3400 مركز امتحاني توزعتها جميع المحافظات، وأورد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير التربية محمد اقبال تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أمس أن وزارة التربية أكملت جميع المستلزمات اللوجستية الضرورية لإنجاح هذه الامتحانات.

وتمنى الصيدلي للطلبة بحسب البيان ” النجاح والتفوق، وأن يقدموا أقصى ما لديهم من إمكانيات ليكونوا مؤهلين للانتقال الى المرحلة الجامعية ورفع اسم العراق عاليا في جميع المحافل العلمية”.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الاتصالات أمس، أنها ستقطع خدمة الانترنت من الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة التاسعة صباحاً، ابتداءً من اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات حازم محمد علي في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “الوزارة ستقوم بقطع خدمة الانترنت عن المؤسسات الحكومية والمواطنين من الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة التاسعة صباحاً، ابتداء من اليوم الخميس”.

وأضاف علي أن “القطع سيستمر خلال أيام الامتحانات العامة للسادس الاعدادي وحتى آخر يوم فيها”.

ومن جانبها أعلنت وزارة الكهرباء في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه أمس أن

“وزير الكهرباء قاسم الفهدواي وجّه باستثناء المراكز الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي، وطلبة الكليات والمعاهد، من القطع المبرمج، من خلال حرف الحمل الصباحي”.

وأضاف البيان أن تنسيقا جرى “مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة المعاهد، لتحديد مواقع المراكز الامتحانية في العاصمة بغداد والمحافظات”.

وأورد البيان ايضا ان “مديريات توزيع الطاقة الكهربائية تبلغت بالتوجيه والعمل به، من اجل توفير اجواء مناسبة لأداء الامتحانات الوزارية (الدور الاول) لطلبة السادس الإعدادي والامتحانات النهائية لطلبة الكليات والمعاهد”.