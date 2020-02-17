111 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في 8 سنوات

بغداد – الصباح الجديد

كشف السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم الاثنين، ان حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز 111 مليار دولار خلال ثمان سنوات، فيما تصدر العراقيون قائمة المشترين الأجانب للعقارات التركية للعام الخامس على التوالي.

وقال يلدز، في مؤتمر صحفي ان “معدل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا من سنة 2012 الى 2019 بلغ 111 ملياراً و613 مليوناً و335 الف دولار”.

واضاف ان “العراقيين تصدروا قائمة أكثر خمس دول شراء للعقارات في تركيا خلال عام 2019″، مبينا ان “مجموع العقارات التي تم شرائها من قبل العراقيين في السنوات الخمس الاخيرة بلغ 26 ألفاً و870 عقار”.

وتابع بأن “عدد الزائرين العراقيين الى تركيا من سنة 2014 الى 2019 بلغ مليوناً و374 ألفاً و896 زائر”