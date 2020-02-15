رئيس هيئة السياحة يدعو الى االتأهيل للانخراط في المجال السياحي

بغداد – نجلاء صلاح الدين

التقى الدكتور محمد العبيدي رئيس هيئة السياحة / وكالة بـ”مـجـموعـة” من مفوضيين شركات السفر والسياحة الشباب في مقر الهيئة .

وقال العبيدي “ إنه لا يمكن أن ينجح اي مشروع من دون زج الفئة الشبابية لاكمال المشوار الذي نهجه اسلافهم من المختصين والخبراء في مجال السياحة ، مبينا ان نجاح اي مشروع لايمكن تحقيقه إذا أسند لنفس الفئات التي أفشلت مشاريع سابقة.

ووصف خطوة دعم الشباب بـ “الشجاعة المطلقة “، لانهم يمثلون جيل المستقبل ، عادا إياها نوعا من الاستثمار في فئة الشباب لتأهيلهم للانخراط في المجال السياحي .

وطرح العبيدي ، “ عددا من الأفكار لتنمية القدرات الشبابية والاستفادة من طاقاتهم الحيوية في مجال الترويج والخدمات السياحية والتسويق بالطريقة الغير تقليدية ، والاستماع للمقترحات المطروحة من الفئة الشبابية واخذها بعين الاعتبار ، من خلال وضع خطة اصلاح لتطوير القطاع السياحي .

وطالب العبيدي شركات السفر والسياحة “ الترويج للمنتج العراقي من خلال المشاركة الدائمة والتواجد الفعال في المعارض والأسواق العالمية السياحية، كسوق السفر العالمي في لندن الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام، ومعرض سوق السفر العربي الذي يعتبر من أهم المعارض المعنية بقطاع السياحة والسفر في المنطقة العربية، حيث تتنافس المؤسسات السياحية والفندقية لعرض أفضل ما لديها من خدمات وتسهيلات في هذا المعرض.

واقترح العبيدي على الفئة الشبابية الاعتماد بشكل اساسية بـ”الانترنت” كأداة توزيع ووسيلة للإعلان والدعاية في عرض كل الخدمات السياحية والفندقية ، من بينها الاعتماد على شركات متخصصة في التسويق السياحي لعرض أسعار مخفضة لغرف فندقية على المواقع الالكترونية ، والاستفادة من الخبراء في مجال التسويق السياحي سواء داخل أو خارج البلد عند إعداد الخطط التسويقية ، وعرض برامج سياحية مخفضة وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني (E-mail) إلى الزبائن.

وتطرق رئيس هيئة السياحة على اهمية مشاركة شركات السفر والسياحة في معرض “اكسبو 2020” دبــي ، من خلال عرض الافكار التسويقية والترويجية وزج الشباب السياحيين في مثل هكذا معارض من اجل خلق جيل سياحي جديد واعي يعمل على بناء وتطوير القطاع السياحي حسب المعاير العالمية.

وفي الختام شكر الشباب رئيس هيئة السياحة على حفاوة الاستقبال واستماعه الى افكارهم وحل مشكلاتهم .