موانئ العراق تضع حجر الأساس لنفق تمر منه المركبات تحت الماء

يعدّ الاول من نوعه في الشرق الاوسط

البصرة _ سعدي السند :

احتفلت الشركة العامة لموانئ العراق بوضع حجر الأساس لنفق للمركبات تحت الماء في خور الزبير.

ووضع حجر الأساس وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي بحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة الخدمات النيابية .

وقال الوزير سنباشر بالمرحلة الاولى من مشروع انشاء نفق قناة خورالزبير (حوض تصنيع القطع الخرسانية) بموجب العقد المبرم مع شركة دايوو الكورية وباشراف شركة تكنتال الاستشارية الايطالية.

واضاف الوزير ان نفق التحرير يعد الاول من نوعه في الشرق الاوسط كنفق للمركبات تحت الماء بطريقة صب وتعويم القطع الخرسانية وتنزيلها الى قاع القناة ، موضحاً ان طول النفق يبلغ 2,5 كم بضمنها المقربات والسطح العلوي وسيكون سطح النفق بعمق 16 مترا تحت الماء بينما سيكون قاع النفق بعمق 31 مترا .

وأضاف ان النفق يتكون بشكل رئيس من 10 وحدات صندوقية طول الواحدة 125 مترا وبعرض 35 مترا وارتفاع 11,5 متر وان هذه القطع سيتم صبها في حوض خاص يتم تنفيذه لهذا الغرض .

وتابع حديثه قائلا ان ابعاد الحوض 300*400 متر من الاسفل ويحفر بعمق يصل الى 18مترا على شكل ميل متدرج بعد سحب المياه منه ، اخذين بنظر الاعتبار ضعف التربة ، وتصب قاعدته لكي تكون جاهزة لصب القطع الصندوقية ، مشيرآ الى ان النفق مصمم لعرض ثلاثة ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ ، مؤكداً ان الوزارة تسعى جاهدة من اجل تطوير البنى التحتية لمعظم تشكيلاتها سيما الموانئ العراقية عبر منظومة عمل متكامل تهدف الى استعمال الاساليب المتطورة الحديثة في آلية العمل .

افتتاح المرحلة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية لموانئ أم قصر

ونيابة عن وزير النقل إفتتح الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين مدير عام موانئ العراق المرحلة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية لموانئ أم قصر بقدرة ( 30 ) ميكا واطا/ اليوم .

وقال عبد الحسين في كلمة له في أثناء حفل الافتتاح إننا ماضون قُدماً لإنشاء المشاريع العملاقة حيث أن محطات التوليد دخلت أرصفة الموانئ منذ ثمانية أشهر لتصبح الان طاقة كهربائية تغذي موانئ أم قصر من دون الحاجة إلى الطاقة الوطنية التي كانت تستهلكها ، حيث ان الطاقة الوطنية سوف تذهب الى محافظة البصرة للإستفادة منها وبالتالي إننا فتحنا خارطة طريق أمام جميع مؤسسات الدولة للاستفادة من تجربة الشركة العامة لموانئ العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية .

وأضاف قائلا إن هذه المشاريع الكبيرة لا تتحقق لولا جهود العاملين في شركتنا الذين قدموا كل ما يستطيعون من جهد متواصل لإنجاح عمل الشركة شاكراً في الوقت نفسه كل الأقسام التي عملت على إتمام هذا المشروع العملاق كما نتقدم بالشكر لشركة برايم مترو باور لتنفيذها هذا المشروع وإلى شركة بصرة ماس المنفذة للأعمال المدنية وخط الوقود بطول (16 ) كم مستذكراً الخطوات الكبيرة لمديرها الراحل المهندس علي خريبط الذي أبدع وأخلص في عمله تجاه الموانئ بعدها تبادل المدير العام الدروع التذكارية في التميز والإنجاز بين الموانئ وبصرة ماس التي مثلها مديرها المفوض المهندس حسن علي خريبط وتخلل الافتتاح تثمين جهود الملاكات الهندسية والفنية ومدراء الموانئ والاقسام بدروع الإبداع لتفانيهم في أداء واجباتهم .

من جهتها قالت المهندسة منال ذبيح مديرة ان القدرة الإنتاجية للمرحلتين ستكون ( 70 ) ميكا واطا ، اما ما يخص المرحلة الأولى فهي (30 ) ميكا واطا وتم نصب أنبوب غاز جاف بطول( 16 ) كم لتغذية المحطة وبين هشام جابر جليل من محطة توليد الطاقة الكهربائية أن المحطة تعمل بكل الظروف الجوية الصعبة حتى بدرجة حرارة عالية تصل فوق ( 60 ) درجة مئوية وهذا خلاف المحطات الموجودة حاليا في البلد .

توسيع طريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي

وتفقد الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين مدير الشركة العامة لموانئ العراق موقع مشروع مدخل وطريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي

والتقى في موقع العمل رئيس مهندسين أقدم إيمان حسن مجيد مديرة قسم الشؤون الهندسية ورئيس مهندسين أقدم فلاح حسن رشيد مدير شعبة المشاريع كما التقى بلجنة إدارة تنفيذ المشروع من شركة تنفيذ مشاريع النقل الشركة المنفذة للمشروع وناقش معهم مراحل سير العمل وأثنى على جهودهم المبذولة ، فيما بينت لجنة إدارة المشروع أن الأيام القليلة المقبلة سيتم المباشرة بأعمال الإسفلت بعد إنجاز الطبقات الأخيرة من الدفان وحجر بيس كورس .

وتجدر الإشارة ان موانئ العراق أعدت خطة لتوسيع مدخل وطريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي بطول إجمالي 4 كم وتضمن التصميم توسيع الطريق ليكون بعرض 70 م لمساحة 1150 م وبعرض 40 م لمسافة 2700 ..