ندوات عن علاج حصى الكلى وخدمات المكتبة ومساعدة مرضى الزهايمر ونظم الحراثة الناجحة

الصباح الجديد تتابع عددا جديدا من أنشطة وفعاليات جامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

يواصل مكتب الصباح الجديد في البصرة متابعة أنشطة وفعاليات جامعة البصرة في عدد من كلياتها ومراكزها العلمية.

طرق علاج حصى الكلى

فقد نظمت كلية الصيدلة في جامعة البصرة حلقة نقاشية عن ( حصى الكلى قدمتها الباحثة دعاء قاسم صبيح وتضمنت شرحا لمرض حصى الكلى الذي يحدث نتيجة قلة شرب السوائل خلال اليوم وقلة املاح الستريت في الادرار وكذلك نتيجة الاكثار من تناول الاطعمة الحاوية على كميات كبيرة من الاوكزالات

وناقشت الحلقة انواع حصى الكلى كحصى الكالسيوم اوكزالات وحصى حامض اليوريك والحصى الوراثية كحصى Cyshine ، مبينة طرق علاج حصى الكلى منها الالتزام بالغذاء الصحي السليم والاكثار من شرب السوائل وتقليل بعض الاملاح والبروتينات التي لها مصدر حيواني التي لها دور كبير في تقليل الاصابة بحصى الكلى مستقبلا.

الكشف عن الخدمات التي تقدمها المكتبة لمستفيديها

وناقشت كلية الآداب بجامعة البصرة بحثا حول مكتبة كلية التربية للبنات في جامعة البصرة – دراسة ميدانية قدمته الطالبة رفل عبد الستار جبار الى الكشف عن الخدمات التي تقدمها المكتبة لمستفيديها واستعمال المستفيدين للمعلومات التي تقدمها وإعداد المجموعة المكتبية المتوفرة في المكتبة.

وتضمن البحث اربعة فصول تناول الفصل الاول الاطار العام للدراسة وناقش الفصل الثاني الدراسة النظرية وبحث الفصل الثالث الدراسة الميدانية فيما بين الفصل الرابع النتائج والتوصيات.

وأوصى البحث بضرورة توسعة بناية المكتبة عبر بناء طابق آخر للمكتبة وجعل كل قسم من أقسامها منفردا عن بقية الاقسام الاخرى وزيادة عدد الحواسيب والاثاث للمكتبة و توفير ميزانية مخصصة للمكتبة من أجل النهوض بواقعها و تعيين الموارد البشرية من ذوي الاختصاص في مجال المعلومات والمكتبات.

مساعدة مرضى الزهايمر على ايقاظ ذاكرتهم

ونظمت كلية طب الاسنان في جامعة البصرة محاضرة علمية حول مساعدة مرضى الزهايمر على ايقاظ ذاكرتهم باستعمال تطبيق في الهواتف الذكية يحاكي العلاج بالموسيقى عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المحاضرة الى تحقيق الاهداف الاجتماعية الانسانية بطريقة علمية وهذا ما جعل الموضوع مميزاً حيث ان هناك شبه إهمال من قبل المصممين وشركات البرمجيات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في عدم تصميم وطرح تطبيقات مخصصة لهذه الفئات..

وتضمنت المحاضرة بحثا شاملا عن التقنيات الحديثة للبرامج الموبايل الذكي والحاسوب والتحديثات المستمرة وتكون شبه مجانية التي تساعد الفرد على حل اكثر المشاكل تعقيداً ولها اهمية في اختصار الوقت وحفظ البيانات للرجوع لها بوقت اخر.

ودعت الباحثة في الورشة المدرس المساعد هانية محمد صالح للنهوض تكنولوجياً بذوي الاحتياجات الخاصة كباراً أو صغاراً فهم شريحة مهمة وان بعض تطبيقات الحاسوب أو الهواتف الذكية الهادفة من الممكن ان يكون لها الدور المهم بتحسن حالتهم الصحية والنفسية.

طريقة الحراثة المناسبة بأقل جهد واقصر وقت

واقامت كلية الزراعة حلقة نقاشية حول تأثير نظم الحراثة في بعض خصائص التربة وصفات نمو ومكونات حاصل بعض المحاصيل الحقلية.

وهدفت الحلقة النقاشية التي قدمها الباحث أكرم عبد الدائم أحمد الى اختيار طريقة الحراثة المناسبة بأقل تكاليف وأقل جهد وأقصر وقت وافضل كفاءة لإستعمال المياه.

وتضمنت الحلقة استعراضا لنتائج ابحاث علمية ضمن موضوع انظمة الحراثة واختيار أفضل طريقة حراثة لتحقيق أفضل نمو وأعلى حاصل للنباتات المزروعة. واستنتجت الحلقة النقاشية انخفاض عدد ووزن الأدغال الرفيعة وعريضة الأوراق في نظام الزراعة من دون حراثة مقارنة بنظام الزراعة التقليدية بنسبة 49.1 و 34.4% على التوالي للأدغال الرفيعة الأوراق وبنسبة 57.9 و 56.1% على التوالي للأدغال عريضة الأوراق فضلاً عن ان الزراعة المستمرة لسنوات متتالية عن طريق نظام الحراثة الخافضة ونظام من دون حراثة أديّا إلى تغير في الخصائص الفيزيائية لطبقة التربة السطحية 0-5 سم في مرحلة النمو الخضري لمحصول الشعير الربيعي.