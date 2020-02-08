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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الأرجنتين تهزم كولومبيا وتحسم بطاقة تأهلها إلى أولمبياد طوكيو

رياضة
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بوينس آيرس ـ وكالات:
تأهل منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، بعد فوزه على نظيره الكولومبي المضيف 2-1 في الجولة الثانية من التصفيات النهائية لقارة أميركا الجنوبية.
وسجل ادوين سيتري (66 من ركلة جزاء) هدف كولومبيا، وأغوستين اورزي (49)، ونييوين بيريز (52) للأرجنتين.. كما تعادل منتخب البرازيل مع نظيره الأوروغوياني بهدف لمثله.. سجل ايغناسيو دي اروابارينا (40 خطأ في مرمى فريقه) للبرازيل ومانويل أوغارتي (35) للأوروغواي.
وتقام المرحلة النهائية من التصفيات بصيغة التجمع من دور واحد حيث تقام في مدينة بوكارامانغا الكولومبية.. وكانت الجولة الأولى انتهت بفوز الأرجنتين على الأوروغواي 3-2 وتعادل البرازيل وكولومبيا 1-1.
وتتصدر الأرجنتين الترتيب برصيد 6 نقاط، ويتنافس على البطاقة الثانية والأخيرة كل من البرازيل (نقطتان)، الأوروغواي وكولومبيا (نقطة واحدة).. وتلعب كولومبيا مع الأوروغواي والأرجنتين مع البرازيل في الجولة الأخيرة الحاسمة اليوم الأحد.. وسبق للأرجنتين أن توجت بالذهبية الأولمبية مرتين عامي 2004 في أثينا، و2008 في بكين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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