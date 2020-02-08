نجوم سان جيرمان.. مليونيرات الدوري الفرنسي

باريس ـ وكالات:

يتصدر 11 لاعبا من كتيبة باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأسهم البرازيلي نيمار قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في فرنسا والتي نشرتها، اليوم الجمعة صحيفة (ليكيب) الرياضية.

ووفقا لتقديرات الصحيفة الفرنسية، فإن نيمار يتصدر القائمة بتقاضيه 3 ملايين و60 ألف يورو شهريا. وخلفه جاء المهاجم الشاب الفرنسي كيليان مبابي حيث يتقاضى مليون و910 ألف يورو شهريا، ويتبعه القائد البرازيلي تياجو سيلفا (مليون و500 ألف) والأوروجواياني إدينسون كافاني (مليون و345 ألف).

ويأتي في المركز الخامس البرازيلي ماركينيوس (مليون و200 ألف) والإيطالي ماركو فيراتي (مليون و200 ألف) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (مليون و100 ألف) والكوستاريكي كيلور نافاس (مليون يورو).. وأكمل القائمة الأرجنتيني ماورو إيكاردي (800 ألف يورو) ومواطنه ليناردو باريديس (750 ألفا) والفرنسي بريسنيل كيمبيمبي (670 ألفا).

أما أول لاعب من خارج باريس سان جيرمان من بين أعلى الرواتب فهو الفرنسي من أصل تونسي، وسام بن يدر، مهاجم موناكو الذي يحصل على (650 ألف يورو) شهريا، وجاء بعده لاعبان من بي إس جي هما الإسباني أندير إيريرا (650 ألف) والألماني جوليان دراكسلر (600 ألف).