الكرواتي سكوتشيتش مدربا لمنتخب إيران

طهران ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم الخميس تعاقده مع الكرواتي دراغان سكوتشيتش لتدريب منتخبه الأول، بعد رحيل المدرب السابق البلجيكي مارك ويلموتس.

وكان سكوتشيتش فض تعاقده مع نادي صنعت نفط الثلاثاء، ليشغل المنصب الشاغر منذ كانون الأول الماضي.. وسكوتشيتش (51 عاما) الذي عمل مع أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط الإيرانية، سيصبح خامس مدرب كرواتي مع «تيم ميلي» بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلازيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الايراني أمير مهدي علاوي «عقد الاتحاد محادثات مكثفة لاختيار مدرب للمنتخب في الأيام الأخيرة… تم الإعلان عن السيد دراغان سكوتشيتش مدرباً للمنتخب وسيتم الكشف عن الخطط المستقبلية من قبل الاتحاد في وقت قريب».

وكان سكوتشيتش لاعب وسط في أندية رييكا ولاس بالماس وكومبوستيلا الإسبانيين، قبل أن ينهي مسيرته مع الاتحاد كلباء الإماراتي.. وخلال مسيرته التدريبية التي بدأها مع رييكا في 2005، أشرف في المنطقة العربية على العربي الكويتي والنصر السعودي.. ويخوض منتخب إيران مواجهات حاسمة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2002 في آذار وحزيران المقبلين.