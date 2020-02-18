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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إدموند يتوج بلقب بطولة نيويورك للتنس

رياضة
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نيويورك ـ وكالات:
فاز البريطاني كايل إدموند بسهولة على الإيطالي أندرياس سيبي، بعد أداء قوي في المجموعة الثانية ليحرز لقب بطولة نيويورك المفتوحة للتنس.. وبعد أن كسر التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، خسر إدموند شوطا واحدا فقط في الثانية لينتصر 7-5 و6-1 باستاد ناساو كوليسيوم.
وهذا اللقب هو الأول لإدموند (25 عاما) منذ بطولة أنتويرب في 2018، ونجح في الفوز على سيبي للمرة الثانية في غضون شهر واحد بعد انتصاره بمجموعتين متتاليتين في أوكلاند.
وقال إدموند «بذلت الكثير من الجهد طوال العام، وكانت هناك العديد من لحظات الصعود والهبوط لا يمكن رؤيتها وراء الستار. الفوز بهذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي».
وأضاف سيبي «لعب مباراة جيدة ويستحق الفوز. قدمت بعض المباريات الجيدة هذا الأسبوع وسأنظر للإيجابيات لأمضي قدما».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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