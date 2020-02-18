إدموند يتوج بلقب بطولة نيويورك للتنس

نيويورك ـ وكالات:

فاز البريطاني كايل إدموند بسهولة على الإيطالي أندرياس سيبي، بعد أداء قوي في المجموعة الثانية ليحرز لقب بطولة نيويورك المفتوحة للتنس.. وبعد أن كسر التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، خسر إدموند شوطا واحدا فقط في الثانية لينتصر 7-5 و6-1 باستاد ناساو كوليسيوم.

وهذا اللقب هو الأول لإدموند (25 عاما) منذ بطولة أنتويرب في 2018، ونجح في الفوز على سيبي للمرة الثانية في غضون شهر واحد بعد انتصاره بمجموعتين متتاليتين في أوكلاند.

وقال إدموند «بذلت الكثير من الجهد طوال العام، وكانت هناك العديد من لحظات الصعود والهبوط لا يمكن رؤيتها وراء الستار. الفوز بهذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي».

وأضاف سيبي «لعب مباراة جيدة ويستحق الفوز. قدمت بعض المباريات الجيدة هذا الأسبوع وسأنظر للإيجابيات لأمضي قدما».